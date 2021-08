PlayStation 5: nuove scorte in arrivo da Mediaworld, tutti i dettagli!

PS5 torna disponibile da MediaWorld con due nuovi restock! Vi segnaliamo, infatti, che questa settimana di agosto avrete due occasioni per potervi portare a casa una PS5 Standard o una PS5 Digital, in una vendita chiusa che sarà partita in due giornate. Per la precisione, le date di cui prendere nota, ed in cui potrete acquistare l’ambita console Sony saranno mercoledì 25 agosto 2021, alle ore 15:00, e giovedì 26 agosto alla medesima ora.

Senza ombra di dubbio, si tratterà di un’occasione imperdibile per portarsi a casa la console, visto e considerato che l’emergenza dovuta alla scarsità di componenti utili alla produzione della console sembra non essere cessata, infatti, stando alle più recenti dichiarazioni da parte dei produttori, potrebbe proseguire fino al 2023! Ovviamente, con ogni probabilità il numero di console sarà limitato, quindi vi lasciamo subito il link attraverso il quale potrete accedere direttamente alla pagina dedicata che vi permetterà di iscrivervi per accedere alla vendita.

Per tale occasione MediaWorld ha creato un portale di riferimento per la vendita di PlayStation 5 e che potete raggiungere al seguente indirizzo. Come suggerito dalla stessa società, per prepararvi all’acquisto è opportuno effettuare la registrazione in anticipo, ed effettuare il login diversi minuti prima delle 15:00 in modo da potersi garantire l’accesso. Senza tale iscrizione e il relativo accesso, non sarà possibile mettersi in coda per l’acquisto. Ricordiamo, inoltre che l’iscrizione è totalmente gratuita e non prevede l’immissione di particolari dati e può essere completata in pochissimi minuti. Oltre a ciò vale la pena precisare che, a differenza di altre catene, Mediaworld non vi obbligherà a nessun tipo di bundle, permettendovi di acquistare la console senza sovrapprezzi.

Ovviamente, qualora non riusciate ad acquistarla nemmeno in questa occasione, non disperatevi, dato che le opportunità non mancheranno e noi saremo sempre pronti ad avvisarvi non appena ci saranno nuovi stock. Intanto, consigliamo di dare un’occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PS5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buona fortuna!

