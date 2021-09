PlayStation 5: pochi pezzi in arrivo da Mediaworld, tutti i dettagli!

PlayStation 5 è l’oggetto più desiderato dai videogiocatori, e lo dimostra la velocità con cui si esauriscono le scorte, quando disponibili. In questo articolo vi segnaliamo che la prossima settimana avrete due occasioni per potervi portare a casa PS5 Standard Edition oppure PS5 Digital Edition, attraverso la sua pagina ufficiale disponibile al seguente indirizzo.

Si tratta, dunque, di un’iniziativa da non lasciarsi sfuggire perché irripetibile in un periodo come questo, considerando la crisi dei semiconduttori, che sta colpendo tutti i segmento del settore informatico, dalle schede video alle console. Chiaramente, il numero di console sarà limitato per ovvie ragioni, motivo per cui vi lasciamo subito il link attraverso il quale potrete accedere direttamente alla pagina dedicata e, una volta atteso il vostro turno, vi permetterà di accedere alla vendita.

Per occasioni di questo genere, quindi, Mediaworld ha creato una pagina per la vendita di PS5 Standard Edition oppure PS5 Digital Edition, raggiungibile al seguente indirizzo. Quest’ultima vi permette di prepararvi al meglio all’acquisto, e vi consigliamo di effettuare la registrazione in anticipo, collegare i vostri dati bancari ed effettuare il login diversi minuti prima dell’inizio della vendita, cosicché possiate aumentare le chance di acquisto.

Di seguito le prossime date per acquistare la console:

20 settembre ore 15:00 per PlayStation 5 Standard Edition

per PlayStation 5 Standard Edition 21 settembre ore 15:00 per PlayStation 5 Digital Edition

Ovviamente, senza iscrizione e accesso qualche minuto prima dell’apertura delle vendite, non vi sarà possibile mettersi in coda. Per tale motivo, vi consigliamo ancora una volta di effettuare tutti i passaggi sopradescritti per non perdere questa grossa opportunità. Tuttavia, qualora non riusciste nel vostro intento, non disperatevi, visto che Mediaworld periodicamente aggiorna il suo stock di console, e lo stesso vale per Gamestop.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di dare un'occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

