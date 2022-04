Il PlayStation Plus è un servizio imprescindibile per ogni possessore di PS4 o PS5: ecco perché acquistarlo al miglior prezzo sul mercato diventa qualcosa di importantissimo per ogni amante di PlayStation. L’abbonamento annuale al PlayStation Plus Classic è infatti ad esempio ora disponibile a soli 45,89€ invece di 59,99€, ossia con quasi 15 euro di risparmio.

Inclusi nel PlayStation Plus sono poi diversi giochi: ad aprile 2022 è il turno di SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PS4 e su PS5 in retrocompatibilità), Hood: Outlaws & Legends (PS4 e su PS5) e Slay the Spire (PS4 e su PS5 in retrocompatibilità). Non male, vero?

Volete acquistare i servizi in abbonamento direttamente dal PS Store? Nessun problema: anche in tal caso è possibile risparmiare diversi euro procurandosi a un ottimo prezzo del credito per il PS Store, che potete trovare in super offerta nel nostro articolo dedicato.

Se siete interessati ad abbonarvi al PlayStation Plus annuale con quasi 15 euro di sconto potete trovare comodamente il link qui sotto, mentre nella nostra selezione prodotti sono a vostra disposizione anche altri tagli di abbonamento, ovviamente come sempre al miglior prezzo sul mercato.

» Vedi l’offerta su PS Plus abbonamento 12 mesi «

