Se state pensando di cambiare il vostro smartphone con un modello di ultima generazione, magari presentato poche settimana fa, con il quale scattare e salvare belle foto durante questa estate, suggeriamo caldamente di valutare l’offerta lancio che Amazon sta dedicando al nuovissimo Poco X4 GT, acquistabile per un tempo limitato con uno sconto del 21%.

L’offerta lancio coinvolge sia la versione da 128GB sia quella da 256GB, oltre che tutte le colorazioni disponibili. Entrambe le versioni vanno e vengono, segno che la domanda da parte del pubblico è alta, motivo per cui consigliamo non solo di valutare l’acquisto di questo smartphone, ma di farlo in tempi brevi in modo da non rischiare di perdere l’occasione.

Se non avete seguito la presentazione di Poco X4 GT, dovete sapere che si tratta di un dispositivo di fascia media che punta tantissimo su alcuni dei fattori più importanti di uno smartphone, ossia l’autonomia e la fluidità. Il mercato propone ancora oggi pochissimi smartphone potenti con una buona autonomia e il Poco X4 GT punta proprio a mettere una pezza a questa mancanza, implementando in questo dispositivo l’ottimo MediaTek Dimensity 8100 e una batteria da oltre 5.000 mAh che, con l’aiuto dell’ottima efficienza energetica del processore, vi consentirà di coprire non solo la tipica giornata con un uso intenso, ma anche parte di quella successiva. Il fattore autonomia viene poi ulteriormente valorizzato dalla ricarica rapida cablata da 67W.

Poco X4 GT è anche uno degli smartphone più fluidi attualmente disponibili sul mercato, come testimonia il display a 144 Hz, un refresh rate davvero elevato e che strizza l’occhio a chi è solito usare lo smartphone anche per giocare. La frequenza di aggiornamento, inoltre, scende a soli 30 Hz quando si effettuano operazioni che non richiedono una risposta di aggiornamento veloce, a tutto vantaggio dell’autonomia. Oltre alle specifiche tecniche dello schermo, l’intrattenimento sarà garantito anche dagli altoparlanti stereo, per non citare il comparto fotografico composto da 3 sensori di ottima qualità, tra cui il principale da 64MP.

Per tenere sotto controllo le temperature, e quindi per mantenere lo smartphone sempre reattivo anche durante i mesi caldi dell’estate, il produttore ha implementato un sistema di raffreddamento di ultima generazione, composto da un’ampia camera di vapore e da ben 7 strati di grafite. Insomma, pur essendo uno smartphone di fascia media, le varie ottimizzazioni sia hardware che software lo rendono simile ai tipici modelli di fascia premium.

Venduto a prezzo scontato a poche settimane dalla presentazione, Poco X4 GT rappresenta certamente un bel affare, ed ecco perché vi invitiamo a cogliere subito quest’ottima offerta Amazon, visitando quella che è la pagina dedicata alla promo prima che le scorte vadano esaurite, o il prezzo torni alle origini.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!