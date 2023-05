Partiti come una comoda alternativa all’uso delle cuffie, e diventati poi una moda, specie tra i più giovani, oltre che un modo di portare la propria musica con sé, gli speaker Bluetooth stanno vivendo, nel corso degli ultimi anni, una vera e propria rinascita, complice non solo quella che è una miniaturizzazione dei componenti (che rende questi prodotti anche più leggeri che in passato), ma soprattutto la resistenza dei materiali utilizzati per la loro produzione.

E così, se siete alla ricerca di uno speaker che sia pratico, resistente, potente e che magari abbia anche un certo stile, vi suggeriamo di dare un’occhiata al coloratissimo e sfizioso Polaroid P1, un prodotto molto in voga sui social, oggi venduto a soli 39,90€, contro quello che è il prezzo originale di circa 60 euro richiesti dal produttore!

Un piccolo ma sfizioso affare, per uno spaker Bluetooth leggero, facilmente trasportabile, e caratterizzato da una certa ricercatezza nel design, senza contare la garanzia del marchio Polaroid che, ovviamente, si contraddistingue per una certa affidabilità.

Certificato IPX5, e quindi pensato per poter essere portato in escursione o, perché no, a bordo piscina o al mare, Polaroid P1 è solo il più piccolo di una gamma di speaker realizzati con perizia da Polaroid, e progettati con un animo particolarmente “festaiolo”, tale che l’intera gamma di speaker Polaroid P è in grado di sincronizzarsi con un altro speaker della gamma, per offrire un suono amplificato degno di una festa!

Realizzato in 4 colorazioni diverse, P1 è uno speaker dalle dimensioni compattissime, dal peso esiguo, e dalla potenza di 10 W, ed è progettato per resistere agli urti, garantendo una connessione stabile e pulita fino ad un massimo di 9 metri circa (30 piedi dichiarati dal produttore), e che può garantirvi fino ad un massimo di 10 ore di riproduzione continua, il tutto senza mai vacillare in termini di connessione o qualità dell’audio!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ben fatto, dal design sfizioso e dalle buone performance e, per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

