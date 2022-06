Se siete alla ricerca di un ottimo portatile per lo studio o per il lavoro (specie se in mobilità), o se magari volete approfittare dell’estate per acquistare un nuovo pc portatile da portare con voi per godere al meglio delle vostre serie TV preferite (e non solo), allora questa è certamente l’occasione che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile a prezzo scontato l’ottimo notebook Huawei MateBook D15, un PC portatile realizzato dall’affidabile (e ormai ben noto) brand cinese di telefonia, che già da qualche tempo si sta specializzando nella creazione di altri prodotti tech tra cui, ovviamente, anche computer.

L’offerta è ottima, giacché parliamo di uno sconto di circa 350 euro, chevi permetterà di acquistare MateBook D15 a 749,00€, in virtù degli originali 1.099,90€! Un affare, senza se e senza ma, che vi permetterà di acquistare un dispositivo completo e performante, caratterizzato anche da uno splendido design.

Huawei MateBook D15, infatti, è leggero, compatto e molto elegante, e ricorda vagamente nelle forme i più noti MacBook di Apple. In tal senso, a richiamare il brand di Cupertino non c’è solo la forma, ma anche la qualità dei materiali, visto che parliamo di un PC portatile con scocca in alluminio dal profilo sagomato, che oltre a conferire resistenza, ha permesso a Huawei di realizzare un PC dal peso di appena 1,56 Kg, pur trattandosi di un notebook con uno schermo di dimensioni generose, pari a 15,6″.

In tal senso, e complice anche lo spessore ridotto di appena 16,9 mm, MateBook D15 rimane un dispositivo comodo e pratico da portare in giro, anche al netto dell’ampia diagonale dl suo schermo, proponendosi come una scelta ideale per chi, come anticipato in apertura, cerca un notebook che possa permettere di lavorare o studiare comodamente anche in mobilità.

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni, MateBook D15 è equipaggiato con un potente e performante processore Intel Core i7 di undicesima generazione, supportato da una scheda grafica Intel Iris Xe, le cui prestazioni grafiche sono più che sufficienti per quelle che sono le attività più tipiche, e con un occhio di riguardo alla qualità delle immagini ed alla resa dei colori.

La qual cosa è accentuata poi dal display, un ampio e spettacolare display LED FullView IPS, con risoluzione di 1080p, certificato Flicker Free e Low Blue Light, pensato per ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi e l’emissione della dannosa, e ormai ben nota, luce blu.

Pratico, funzionale e facilmente trasportabile, MateBook D15 è un notebook potente ed efficiente, oggi venduto ad un prezzo più competitivo che mai che, come detto, vi permetterà di risparmiare la bellezza di 350 euro sul vostro acquisto, che non sono affatto pochi per un prodotto di questa caratura! Per questo, vi suggeriamo di visitare quanto prima la pagina dedicata alla promo, così da completare il vostro acquisto prima che il notebook vada esaurito o, peggio, subisca un gravoso rincaro.

