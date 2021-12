Prepara la casa per le feste con le offerte di Leroy Merlin, sconti fino al 34%

Se non avete ancora finito di sistemare la casa per le imminenti festività sarete felici di sapere che su Leroy Merlin sono disponibili tantissimi prodotti per preparare la vostra abitazione per il Natale. Decorazioni, complementi d’arredo, riscaldamento per la casa e anche idee regalo a tema fai da te con sconti che arrivano al 34%!

Se siete ancora alla ricerca dell’albero di Natale potrebbe interessarvi questo splendido modello il pvc verde chiaro alto 210 centimetri e con ben 1044 rami oppure, se volete qualcosa di più piccolo, potreste optare per il modello livigno, con un colore verde più accesso e alto 180 centimetri. Per entrambi questi modelli abbiamo uno sconto di circa il 20% che abbassa il loro prezzo rispettivamente a 109€ e 79,90€. Se invece volete dare un tocco più natalizio all’ingresso di casa vostra vi piacerà sicuramente questo zerbino rosso con la scritta Merry Christmas a soli 2,99€!

Se volete addobbare la vostra casa secondo un preciso stile Leroy Merlin ha preparato delle collezioni a tema per voi. Vi consigliamo quindi di dare un’occhiata alle sue proposte per:

Le offerte sono veramente tantissime e vi consigliamo di controllare direttamente la pagina dedicata sul sito di Leroy Merlin per non perdervi occasione, ricordandovi di sbrigarvi per ricevere i vostri acquisti prima di Natale.

