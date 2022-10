Siamo ormai giunto al periodo più freddo dell’anno, e dunque al magico Natale che, con ogni probabilità, renderà le abitazioni piene di addobbi vari. Per questo motivo, Leroy Merlin ha pensato bene di anticipare un po’ tutti, consentendo a tutti gli interessati di prepararsi al meglio a questa occasione, con una serie di offerte mirate su articoli natalizi.

Chiaramente, questa promozione non durerà all’infinito, dato che il colosso dell’e-commerce ha comunicato che terminerà ufficialmente il prossimo 7 novembre. Fino alla data di scadenza, oltre agli sconti, gli interessati possono beneficiare di un ulteriore sconto del 15% e della spedizione gratuita per ordini oltre i 149€, con il coupon “IDEAPIÙ”.

Il catalogo della promozione include un gran numero di prodotti, ciascuno dei quali potrà migliorare l’aspetto della vostra abitazione durante le feste natalizie, sia all’interno che all’esterno. Tra tutti, vi consigliamo di dare uno sguardo all’albero di natale artificiale in PVC, ora disponibile a “soli” 199,90€. Caratterizzato da ben 682 rami, questo prodotto è alto ben 210 x 140 centimetri.

Insomma, si tratta dunque di un’opportunità da cogliere sicuramente al volo per non cogliervi impreparati tra qualche mese. Per questo motivo, qualora vi manchino degli strumenti o qualsiasi altro materiale addobbare casa, non potete assolutamente perdervi gli attuali sconti Leroy Merlin, motivo per cui vi consigliamo di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

