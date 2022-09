La stagione estiva è quasi terminata, ed è tempo di pensare al periodo invernale e alle sue rigide giornate fredde. Per questo motivo, Leroy Merlin ha pensato di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa sul proprio store online, che permette di acquistare soluzioni per riscaldare la propria abitazione e non solo, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 30%! Attenzione però, questa promozione terminerà il prossimo 13 settembre, dunque vi suggeriamo di affrettarvi per non perdere questa occasione di risparmi.

Come da tradizione per il portale, la lista degli articoli in sconto è piuttosto numerosa e variegata, dunque potrete trovare soluzione che possono adattarsi al meglio alle vostre esigenze, al vostro budget e, soprattutto, alla vostra abitazione. In generale, ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i gusti e, grazie a sconti fino al 30%, potrete portarvi a casa le migliori soluzioni del mercato a prezzi vantaggiosi, come abbiamo specificato implicitamente.

Tra le tante alternative, possiamo sicuramente consigliarvi la stufa pellet Idro Invicta Teramo 17 da 16.8 kW a 1.790,00€ anziché 1.990,00€, oppure la stufa canalizzata Luna da 10 kW a 1.150,00€ o una soluzione ventilata, in particolare la stufa Gioia 10.3 kW, a 1.090,00€. Qualora cerchiate, invece, una cucina, consigliamo l’acquisto della Betty 45 da 5 kW a 769,00€.

Chiaramente, se siete interessati a dare uno sguardo completo alle offerte disponibile sul portale di Leroy Merlin, vi suggeriamo caldamente di dare uno sguardo di passare sulla pagina promozionale che vi proponiamo comodamente di seguito, cliccando sul collegamento ipertestuale, così da poter trovare l’offerta che fa per voi.

