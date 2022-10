Atteso da oltre 4 anni dai giocatori di tutto il mondo, God of War Ragnarok sta per debuttare (finalmente) su PlayStation 4 e PlayStation 5, con un lancio fissato per il prossimo 9 novembre che, finalmente, riporterà su console le avventure di Kratos, e di suo figlio Atreus.

Un appuntamento che promette di essere il più importante dell’anno per un titolo che, come vi abbiamo raccontato già con la nostra anteprima, effettuata sul giocato delle prime ore, si prospetta come un titolo imponente e maestoso e, per questo, imperdibile!

Ora, ben chiaro che il gioco uscirà anche su PS4, sappiamo che molti non vedrebbero l’ora di godere del viaggio norreno di Kratos tra i Nove Regni sulla console ammiraglia di Sony che tuttavia, a causa dello shortage provocato dal COVID-19, è ancora difficilmente reperibile sul mercato europeo (e di buona parte del mondo).

Per questo, in preparazione al lancio del gioco, ormai davvero imminente, abbiamo pensato fosse cosa buona e giusta ricordarvi dell’ottimo escamotage architettato da Amazon, per permettere ai propri clienti di acquistare la console Sony una volta che gli stock, anche minimi, tornano disponibili nei suoi magazzini, scoraggiando il bagarinaggio e anche la ressa che si sviluppa in quei “click day” in cui qualche console mette piede sugli store digitali.

Come vi avevamo raccontato in un articolo dedicato, Amazon ha da qualche tempo inaugurato i cosiddetti “acquisti su invito”, ovvero una sorta di prenotazione che gli utenti possono effettuare sull’acquisto di PS5, nello specifico nella versione in bundle assieme allo splendido Horizon Forbidden West.

Ovviamente non si tratta di un’acquisto diretto, ma di una formula che consiste in una “richiesta di acquisto” da parte dell’utente, con Amazon che si propone di smistare tali inviti, e conseguenti possibilità di portarsi una PS5 a casa, a tutti gli autentiche ne avranno fatto richiesta. Un metodo che sta già dando ottimi risultati, e che permette di evitare sia le code, sia la sgradevole possibilità che le console vengano acquistate da bot e bagarini al fine di rivenderle a prezzi maggiorati.

Ovviamente, per la natura stessa del sistema, non ci è dato sapere quali siano le quantità a disposizione da parte dello store, né quando le console saranno effettivamente in vendita, tuttavia questa è indubbiamente la migliore possibilità di acquistare la console senza sovrapprezzi e senza lo spettro delle code che si generano online e, per questo, vi invitiamo a non scoraggiarvi, ed richiedere uno slot di vendita, così da non perdere la possibilità di acquistare una console in vista del ritorno di Kratos!

Ciò detto, vi rimandiamo anche non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto su invito di PS5, invitandovi a non esitare, ed a effettuare subito la vostra richiesta, così che possiate godere di quello che è il lancio di God of War Ragnarok che, probabilmente, potrebbe anche corrispondere al ritorno di PS5 sul mercato.

