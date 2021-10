Preparati per l’inverno con questa super offerta sulle catene da neve Konig!

Il freddo sta arrivando e tra qualche mese si potrà assistere ai primi fiocchi di neve. Per gli automobilisti significa ricorrere alle catene da neve, soprattutto per chi deciderà di non montare sul proprio veicolo gli pneumatici invernali. Se le vostre attuali catene da neve non sono più utilizzabili, vi informiamo che Amazon propone ora la soluzione di KÖNIG ad un prezzo vantaggioso, il quale con ogni probabilità non durerà per molto, proprio come qualsiasi altra offerta imperdibile.

Le catene da neve KÖNIG, infatti, vengono normalmente vendute a quasi 90€, ma Amazon le propone ora a soli 66,24€, a seguito di uno sconto del 24%. Parliamo di catene di ottima fattura, indispensabili per chiunque guidatore, nonché obbligatorie a partire dal 15 novembre 2021 fino al 15 aprile 2022, salvo se si dispone di pneumatici invernali. L’offerta è ottima ma ovviamente dovrete assicurarvi che il vostro veicolo sia compatibile, onde evitare di fare un acquisto sbagliato. Di seguito vi riportiamo la lista degli pneumatici compatibili con queste catene da neve:

215/65-16

225/60-16

235/50-17

245/45-17

255/40-17

265/40-17

215/50-18

235/45-18

245/40-18

255/35-18

225/40-19

235/40-19

245/35-19

255/30-19

Come detto, si tratta di un prodotto di ottima qualità, robusto e dal montaggio semplice. A tal proposito, le KÖNIG dispongono di svariati punti di fissaggio con il relativo codice colore, in modo che non potete sbagliare la fase di montaggio. Una volta montate, avrete la certezza che le catene rimangano stabili grazie a diversi ganci di accorciamento, che impediranno alle catene di ruotare e avere così sempre un ottimo grip.

Queste catene, inoltre, sono reversibili, cioè sono progettate per permettervi di percorrere il doppio del chilometraggio rispetto ad una soluzione basilare e vantano un cavo flessibile che vi consentirà di montarle facilmente dal basso verso l’alto. Anche se non ce ne sarà bisogno, all’interno della confezione troverete le istruzioni di montaggio e persino dei guanti, nonché pezzi di ricambio. Come se ciò non bastasse, le KÖNIG sono pensate per non danneggiare i cerchi in lega e vantano uno spessore di 12 mm che, come detto, le rendono molto resistenti e durature. Infine, vi segnaliamo che sono certificate e omologate per la massima affidabilità.

