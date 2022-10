Se c’è una cosa che i videogiocatori e non solo hanno imparato nel corso degli ultimi anni è sicuramente l’importanza di una buona sedia gaming o da ufficio. Comodità ed ergonomia sono infatti sempre più una conditio sine qua non per lavorare o giocare, un qualcosa su cui è ormai impossibile soprassedere. Lo sa bene SecretLab che con le sue sedie gaming ha alcuni dei migliori prodotti sul mercato. Qualcosa di una qualità altissima, che per un periodo di tempo limitato potete portarvi a casa con sconti fino a 200€! Che state aspettando?

Su SecretLab potrete infatti portarvi a casa con ben 200 euro di sconto le varie sedie gaming in pelle NAPA, ossia la categoria più curata e pregiata dell’intera collezione. Se preferite tessuto o Pelle PU, invece, nessun problema: sia i modelli della nuova TITAN Evo 2022 che quelli Classic con tale tipologia di rivestimento sono infatti scontati di ben 140 euro. Delle offerte assolutamente notevoli, su prodotti di grandissima qualità che, siamo sicuri, molto difficilmente riusciranno a deludervi, soprattutto all’incredibile prezzo a cui sono ora proposti.

