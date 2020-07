Prezzi imperdibili su cuffie e auricolari JBL su Amazon!

Oltre alle ottime offerte del giorno, Amazon ha cominciando questa settimana centrale del mese di luglio 2020 proponendoci una rosa di offerte davvero sorprendente, con una varietà che raramente si era vista negli ultimi mesi sul portale, specie in concomitanza della difficile situazione in cui ha versato il nostro paese.

Tra offerte sulle smart TV, prodotti di bellezza e notebook venduti a prezzi decisamente invitanti, tra le pagine di Amazon c’è spazio anche per JBL, brand tra i punti di riferimento del mercato per ciò che concerne l’audio Hi-Fi e, in particolare, il settore di cuffie a padiglioni e auricolari vari, la cui proposta si è rapidamente imposta come una delle migliori del mercato nel rapporto qualità/prezzo, con un occhio di riguardo per ciò che riguarda il design. Su Amazon, infatti, è attiva un’ampia promozione di articoli JBL in sconto, con offerte che – in certi casi – riescono anche a superare il 40% di sconto!

E badate, non stiamo parlando di prodotti di fascia bassa, ma anche di articoli di punta come è il caso delle ottime cuffie over ear JBL LIVE 500BT, originariamente vendute a ben 149,00€, e oggi in sconto ad appena 74,49€, con una taglio di prezzo pari al 47% del prezzo originale!

Arrivate sul mercato lo scorso anno assieme alle loro sorelle minori, ovvero le Live 400 BT, le JBL Live 500 BT sono delle cuffie wireless di alta qualità, munite di tecnologia TalkThru & Ambient Aware che permette, grazie ad al tocco di un pulsante, di rimanere in contatto con l’ambiente circostante anche quando si ascolta la musica. Ottime tanto per il tempo libero quanto per la ricezione di una chiamata, sono compatibili con i principali servizi vocali di smartphone o tablet, permettendo un controllo dei propri dispositivi anche in movimento e senza alcun tocco.

Dal peso di appena 231,6 grammi, le JBL Live 500 BT sono progettate per offrire ben 30 ore di riproduzione continuata e si ricaricano completamente in circa 2 ore. Leggere e resistenti, sono pieghevoli e comode da riporre in borsa e godono di padiglioni in tessuto leggeri e traspiranti, perfetti per chi ama ascoltare musica a lungo nel corso della propria giornata. Un prodotto con tutti i crismi, garantito dalla solita qualità JBL che, per altro, si riversa anche su tutti gli altri prodotti disponibili in questa promozione, motivo per cui vi suggeriamo di dare un’occhiata anche alle pagine relative all’offerta, così da non perdervi nessuno degli ottimi sconti proposti!

