Le friggitrici ad aria stanno rivoluzionando il mondo della cucina: più pratiche e veloci di un forno, più salutari di una friggitrice comune, riescono a preparare svariate tipologie di piatti senza aggiungere alcun grasso e ottenendo risultati perfetti. Sul mercato sono presenti oramai tantissimi modelli, ma se ne state cercando una di ottima qualità non possiamo che consigliarvene una che abbiamo recensito di recente, e che oggi è in offerta su Amazon.

La friggitrice ad aria di marca Innsky è infatti attualmente scontata a soli 132,57€ invece di 175,99€; si tratta di un ribasso del 25%, che vi permetterà di risparmiare più di 40,00€! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo la spesa ancora più accessibile.

Nonostante il nome possa far intendere che sia possibile solamente friggere, in realtà potrete anche arrostire, cuocere e grigliare qualsiasi tipo di alimento, scegliendo tra ben 9 programmi di cottura dedicati, pensati per preparare, ad esempio, patatine, carne, pesce, pizza e persino torte. La grande capacità di 10 litri vi consentirà di preparare piatti fino a 12 persone, facendo quindi bella figura anche con amici e parenti.

La Innsky è semplicissima da usare, dato che vi basterà toccare l’icona della modalità di cottura che desiderate nell’ampio display touch. Una caratteristica che differenza questa friggitrice ad aria rispetto agli altri modelli sul mercato è poi il pannello in vetro, dal quale potrete vedere in qualsiasi momento lo stato di cottura dei vostri piatti, ottenendo sempre un risultato ottimale.

Infine, avrete a disposizione ben 6 accessori aggiuntivi, tra cui 2 rastrelliere per la e la cottura a più stadi, 6 spiedini per la griglia, un cestello per girarrosto e patatine fritte, un girarrosto da infilare nel pollo o nell’arrosto e una vaschetta raccogli gocce. Insomma, non vi resterà che scegliere la ricetta da fare, e la friggitrice ad aria di occuperà di tutto il resto!

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina di Amazon dedicata alla friggitrice ad aria InnOsky. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

