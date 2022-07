L’Amazon Prime Day è uno dei momenti più convenienti per acquistare prodotti online di qualsiasi genere, grazie alle tantissime proposte dello store che vanno da elettrodomestici e prodotti tech fino alla cura della persona. L’edizione del 2022 è ufficialmente in corso e si svolgerà fino a domani 13 luglio, proponendovi oltre 1 milione di offerte a livello globale. Nella lista di oggi abbiamo incluso alcune delle migliori smart TV che potrete acquistare durante il Prime Day, differenti per grandezza e anche per fascia di prezzo.

Dagli ottimi prodotti LG e Samsung fino ai recenti modelli Sony e Philips, le proposte perfette per voi sono moltissime e tutti disponibili a dei prezzi praticamente imbattibili. Trattandosi di promozioni valide sole per questi 2 giorni di super sconti, vi consigliamo di farvi scappare l’occasione e di portare a casa la smart TV migliore per voi!

Smart TV LG OLED55C14LB 4K da 55″

Il TV LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre e sfrutta un display con ottima tecnologia OLED 4K, per garantirvi milioni di pixel autoilluminanti in grado di riprodurre neri profondi e colori ricchi. In più, grazie al potente processore di ultima generazione e all’AI, questa smart TV LG OLED ottimizza automaticamente immagini e audio per permettervi di vedere qualsiasi contenuto in modo spettacolare. Da non sottovalutare in design elettamente e moderno, super sottile e perfetto per arredare il vostro salotto con il massimo stile.

Smart TV Samsung TV The Frame da 65″

Grazie al processore QLED 4K con IA, la smart TV Samsung The Frame da 65″ trasforma e migliora la qualità di suono e immagini indipendentemente dalla sorgente, assicurandovi la migliore qualità possibile. Inoltre, la tecnologia Quantum Dot del TV converte la luce in più di 1 miliardo di colori con qualsiasi livello di luminosità mentre la Quantum HDR 10 + esalta i dettagli e il contrasto per regalarvi un’esperienza visiva ottimale, fotogramma per fotogramma. Da non dimenticare anche l’ottima Arte Mode che vi permette di scegliere tra un’incredibile varietà di opere d’arte per rendere la vostra smart TV e un vero e proprio quadro digitale.

Smart TV Samsung UE65AU9079UXZT da 65″

La smart TV Samsung UE65AU9079UXZT da 65″ utilizza la tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K che non solo vi garantiscono un’immagine ad altissima risoluzione ma, in aggiunta, ottimizzano colori e contrasti per una qualità dell’immagine eccezionale. In più il Motion Xcelerator Turbo si occupa di portare la vostra esperienza di gioco ad un altro livello poiché, tramite questa tecnologia, il TV aumenterà automaticamente le performance anche durante le partire più intense. Anche il suono viene ottimizzato dall’Adaptive Sound che, in base a quello che state guardando, è pensato per offrirvi un audio ottimo e adatto a ogni scena.

Smart TV Sony BRAVIA KD-50X80JP da 50″

Grazie processore 4K HDR X1 e 4K X-Reality PRO di cui è dotata la smart TV Sony Bravia KD-50X80JP da 50″, tutto sembrerà incredibilmente realistico con immagini ottimizzate e colori mozzafiat, in grado di rendono tutto incredibilmente realistico. Grazie a Triluminos Pro infatti, non vi perderete nemmeno una minuscola sfumatura in quanto i colori replicabili superano addirittura il milione! In più, la tecnologia Dolby Vision/Atmos e l’X-Balanced Speaker vi garantiscono altoparlanti finemente sintonizzati e sincronizzati con il contenuto sullo schermo, in modo tale da portare il cinema a casa vostra.

Smart TV Philips OLED Series 9 da 48″

Questo splendido TV Philips OLED+ vanta altoparlanti Bowers & Wilkins con diffusore verso l’alto e il più recente processore di elaborazione delle immagini con intelligenza artificiale, per assicurarti film e serie tv sempre al meglio della qualità. Non solo potrete personalizzare la schermata principale per visualizzare le vostre app preferite, semplificando la riproduzione in streaming dei film e dei programmi che amate, ma potrete anche riprenderli da dove li avete lasciati sfruttando un solo click. IL TV Philips OLED+ 4K Ultra HD è compatibile con tutti i principali formati HDR: per questo che si tratti di una serie imperdibile o di un nuovo videogioco, le ombre saranno più profonde, le luci estremamente vibranti e i colori più realistici.

