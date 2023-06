Per i clienti al servizio Prime di Amazon, sta per arrivare un periodo di super sconti, davvero imperdibile: il tanto atteso Prime Day 2023! Questa fantastica iniziativa vi offrirà una vasta selezione di prodotti ad alcuni dei prezzi più vantaggiosi dell’anno, spesso per un periodo di tempo estremamente limitato e con poche scorte a disposizione.

Ora è il momento di iniziare il conto alla rovescia, poiché Amazon ha ufficialmente annunciato le date dell’edizione imminente, ovvero l’11 e il 12 luglio 2023. Nel frattempo, però, lo store sta proponendo già delle offerte da non farvi scappare, con iniziative imperdibile a partire da questi giorni. Di seguito, vi parleremo delle proposte da sfruttare quanto prima!

Music Unlimited – 4 mesi gratis

Se siete clienti Prime che non si sono ancora iscritti ad Amazon Music Unlimited, potrete usufruire di una prova gratuita di 4 mesi. Se invece non siete un cliente Prime, la prova gratuita sarà di 3 mesi. Durante questo periodo di prova, potrete godere dell’ascolto di 100 milioni di brani e podcast, con la possibilità di saltare le tracce senza limiti, senza pubblicità e persino offline. Questa offerta è disponibile dal 21 giugno al 13 luglio 2023 e si rinnova automaticamente.

Audible – 3 mesi gratis

Volete sentire romanzi e podcast di ogni tipo, senza spendere nemmeno un Euro per ben 3 mesi? In tal caso, potrete sfruttare Audible. Iscrivendovi al servizio, nel caso non siate mai stati iscritti, avrete la possibilità sfruttare tutto il parterre di titoli Audible in maniera completamente gratuita. Romanzi fantasy, libri per ragazzi, titoli horror e molto altro ancora, saranno. vostra completa disposizione, senza alcun limite d’ascolto. Poi, dopo tre mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di €9,99 al mese fino alla cancellazione, ovviamente gratuita.

Kindle Unlimited – 3 mesi a 0 euro

Solo per i clienti Prime che nono già stati iscritti al servizio, c’è l’opportunità di avere Kindle Unlimited gratuitamente per ben 3 mesi. In questo modo, avrete l’occasione di accedere illimitatamente a milioni di titoli a disposizione. Inoltre, potrete sfruttare la lettura di numerose riviste digitali proposte dal servizio! Non meno importante, si tratta del servizio perfetto per leggere comodamente da qualsiasi dispositivo!

Offerte Kindle per il Prime Day – 350 ebook a partire da 1,99€

Siete appassionati di lettura e adorate collezionare titoli su titoli, magari risparmiando somme rilevanti sulla spesa finale. Grazie alle offerte pre Prime Day, avrete l’occasione di portare a casa centinaia e centinaia di ebook a partire da appena 1,99€. Un’occasione da non farvi scappare tenendo presente che potrete scegliere tra ogni genere di libro: thriller, libri di cucina, romanzi rosa, fumetti e molto altro ancora a vostra disposizione a prezzi stracciati!

