Dopo avervi segnalato una raccolta di offerte riguardanti esclusivamente prodotti acquistabili a meno di 20€, continuiamo la nostra rassegna del Prime Day riportandovi in questo articolo ulteriori 5 offerte imperdibili, appartenenti però questa volta alla categoria pulizie domestiche.

Vi attendono quindi ribassi di prezzo notevoli su tutto quello che siete solito acquistare nel supermercato vicino a voi, vale a dire detersivi, pastiglie per lavastoviglie e ogni genere di set per la pulizia di casa. Non vogliamo indugiare oltre, perché la tempistica non è mai stata così importante, e potrebbe permettervi di acquistare alcuni prodotti delle migliori marche prima che si esauriscono. Vi ricordiamo solo che per accedere a queste offerte dovrete avere un abbonamento ad Amazon Prime, che sarà gratuito per i primi 30 giorni qualora non vi siate mai iscritti al servizio.

Swiffer Panni Catturapolvere

Partiamo con la confezione Swiffer catturapolvere da 216 panni in microfibra, tra le migliori soluzioni per rimuovere velocemente lo sporco dal pavimento, scontata del 39% e quindi acquistabile a soli 21,99€. Questo kit è efficace su tutte le superfici di pavimento e si farà apprezzare non solo per il modo in cui blocca e cattura la polvere, ma anche per il fatto di non lasciare alcun tipo di residui per strada. È indicato anche per i peli degli animali, che verranno catturati esattamente come qualsiasi altro tipo di sporco, con una sola passata.

Finish cura lavastoviglie al limone

Siamo sicuri che approfitterete delle offerte Prime per farvi scorta anche di confezioni Finish cura lavastoviglie al limone, visto che Amazon propone la confezione da 3 pezzi da 250 ml a soli 8,99€. Come saprete, si tratta di uno dei migliori prodotti per la cura della propria lavastoviglie, in grado di rimuovere residui di grasso e calcare fin dove parte della concorrenza non riesce. Ciò è possibile grazie a una formula bifasica, la cui peculiarità è quella di essere composta da due parti: una oleosa e colorata, che serve a sciogliere meglio le sostanze liposolubili, e una trasparente, per sciogliere e rimuovere quelle idrosolubili. Il tutto con la fragranza che sa di limone, in modo da eliminare i cattivi odori.

Detersivo lavastoviglie Fairy Platinum

Se siete soliti affidarvi alle soluzioni Fairy Platinum per mantenere in buono stato la vostra lavastoviglie, allora potrebbe interessarvi anche la confezione Fairy Platinum da 176 capsule, sempre al gusto limone, che godono di uno sconto del 40%, che si traduce in una spesa di soli 29,99€. Un’ottima alternativa alle Finish citate pocanzi, poiché anche le Fairy rimuovono lo sporco più incrostato, lasciando i piatti puliti proprio come vorreste che fossero. Queste capsule diventano ancora più efficaci nei cicli ecologici, in quanto vantano un sistema di prelavaggio integrato, che vi farà risparmiare acqua.

Detersivo lavatrice liquido Dash

Se cercate un detersivo per la vostra lavatrice, troverete ancora una volta nelle offerte Prime delle fantastiche occasioni d’acquisto. La più interessante, secondo noi, è quella relativa alla confezione Dash da 104 lavaggi, il cui sconto del 37% vi permetterà di acquistarla a soli 18,99€. Questa soluzione mantiene vivaci i colori dei vostri capi, prevenendone anche lo scolorimento, anche a bassa temperatura, ed è il motivo per cui Dash è oggi tra le marche di detersivo più apprezzate.

Carta igienica Scottonelle

Prima di passare al prossimo articolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche alla confezione di carta igienica Scottonelle composta da 84 rotoli, il cui prezzo originale di circa 60€ viene letteralmente dimezzato a soli 31,18€. In questo caso parliamo di una carta soffice e trapuntata, studiata per garantirvi il massimo comfort, con una delicatezza sulla pelle forse senza paragoni. Non è poi aromatizzata, a tutto vantaggio della dermatologia che, tra l’altro, è scientificamente testata.

