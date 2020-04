Private Internet Access VPN, 2 mesi gratis e sconto del 73% sul piano annuale

Se siete alla ricerca di una buona offerta relativa il settore delle VPN, vi segnaliamo che è disponibile online una promozione per quanto riguarda il servizio proposto da Private Internet Access, una VPN molto apprezzata e ricca di funzionalità, purtroppo non sempre proposta ad un prezzo abbordabile. L’offerta, da questo punto di vista, è quindi doppiamente appetibile, e vi permetterà di sottoscrivere il piano di abbonamento annuale al servizio con uno sconto pari al 73%!

Grazie a questa promozione, dunque, pagherete l’abbonamento annuale al servizio soli 2,85$ al mese, in virtù degli originali 139,30$, e non è tutto! Private Internet Access vi offrirà infatti, inclusi nel prezzo, altri 2 mesi di abbonamento, per un totale di 14 mesi di servizio: un vero e proprio affare!

Del resto, Private Internet Access è decisamente un buon provider VPN, con una rete che copre più di 50 aree su 32 Stati e diverse configurazioni a disposizione sia degli utenti alle prime armi che dei fruitori storici di questa tipologia di servizi, come ad esempio il port forwarding e la configurazione SOCKS5, pur vero che si tratta di un servizio più appetibile agli user esperti che a tutti gli altri.

Le applicazioni disponibili, infatti (Windows, Mac, Android, iOs e Linux), non sono sempre facili da usare, ed alcune scelte, come l’assenza di una sezione “preferiti” per l’app Android, rendono l’usabilità un po’ macchinosa, tuttavia dal punto di vista della sicurezza e della velocità, Private Internet Access si comporta decisamente molto bene, e resta uno dei servizi più apprezzati dalla redazione di Tom’s in questi primi mesi del 2020!

