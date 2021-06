Provate Prime Video Channels a 0,99€ per 3 mesi, in offerta per il Prime Day

Amate film e serie Tv ma avete già visto di tutto? Siete alla ricerca di qualcosa di nuovo ma non sapete dove andare a cercare? Allora sarete felici di sapere che, in concomitanza dell’attesissimo Prime Day 2021 che, come saprete, si terrà il 21 ed il 22 di giugno, Amazon ha messo in piedi una nuova promozione relativa il suo servizio Amazon Prime Video che, al prezzo di 0,99€, vi permetterà di iscrivervi ad alcuni dei suoi “canali” per ben 3 mesi!

Di che stiamo parlando? Andiamo con ordine: da un po’ di tempo a questa parte Amazon ha arricchito il suo già ottimo catalogo di contenuti video aggiungendo al pacchetto di Prime Video anche i cosiddetti Channels, o “Canali” se preferite. Si tratta sostanzialmente di piccoli pacchetti in abbonamento, il cui costo è separato ed autonomo rispetto all’abbonamento Amazon Prime Video. Questo implica che i contenuti dei Channels non siano inclusi nell’offerta Prime Video, ma possano essere accessibili solo previo il pagamento di un costo mensile, ed aggiuntivo.

Il prezzo di suddetti pacchetti, che comprendono, per altro, anche le offerte di canali già amatissimi sia in chiaro che in via cavo e in streaming, come ad esempio Infinity, Starz, Discovery, History e Blaze, è variabile, ed anche se attualmente non esiste una sottoscrizione che permetta di abbonarsi a tutto (magari anche ad un prezzo leggermente più basso), qualora siate interessati vi segnaliamo un’ottima iniziativa relativa proprio ai Prime Video Channels che, in occasione del Prime Day 2021, vi permetteranno di sottoscrivere ben 3 mesi di servizio ad alcuni di essi, al prezzo di appena 0,99€ in totale!

Sono diversi i Canali che aderiscono all’iniziativa e, tra questi, troverete Starz Play, Mubi, Hayu, Hostory Play e Blaze Play, e tutti condividono la medesima offerta: 3 mesi a 0,99€! Ovviamente, come detto poc’anzi, non c’è la possibilità di sottoscrivere un unico abbonamento per tutti, ma nulla vi vieta di sottoscrivere più pacchetti contemporaneamente, ben chiaro che il prezzo di 0,99€ andrà pagato per ogni singolo abbonamento. Inoltre, vi ricordiamo che allo scadere dell’abbonamento, potrete poi decidere se disdire il tutto o se, semplicemente, continuare ad usufruire della visione dei contenuti dei vari Channels, ben chiaro che il prezzo di ognuno di essi tornerà quello originale, che è diverso per ogni singola proposta.

Insomma, se avete voglia di arricchire il vostro catalogo di contenuti online ed avete voglia di accompagnare la vostra estate a tanti, ottimi, contenuti video, allora questa nuova proposta di Amazon per i suoi Amazon Prime Video Channels, è certamente quello che fa per voi! Anche perché, per quanto limitata a questo mese di giugno, tale proposta è sottoscrivibile da tutti, e l’unico requisito per l’accesso è quello di avere un abbonamento Amazon Prime attivo! Ciò detto, vi rimandiamo al link diretto a cui potrete accedere per aderire all’offerta, ricordandovi, inoltre, che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buona visione!

