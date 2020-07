PS Plus e PS Now in super offerta: ecco dove acquistarli al miglior prezzo

Se siete dei fortunati possessori di una console Sony saprete benissimo cosa sono il PS Plus e il PS Now, due servizi in abbonamento tanto differenti quanto ugualmente essenziali per godere al massimo dell’ecosistema PlayStation. Il primo, infatti, permette di giocare online su PS4 a qualsiasi titolo e regala inoltre ben due differenti giochi ai propri utenti ogni mese. Il PS Now, invece, consente agli abbonati al servizio di usufruire in streaming e in completa libertà di una lunga serie di giochi, facendo così risparmiare parecchi soldi a chiunque sottoscriva il servizio.

PS Plus e PS Now sono quindi due servizi cruciali per godersi al massimo la propria PlayStation e sebbene abbiano un prezzo abbastanza elevato è però fortunatamente talvolta possibile trovarli in grande sconto. L’abbonamento annuale a PlayStation Plus è infatti ora come ora acquistabile a soli 37,99 euro contro i 59,99 di listino, mentre la sottoscrizione a PS Now è ancor più in offerta, essendo disponibile a soli 35,79 euro contro i sempre 59,99 di base. Sono comunque disponibili in sconto, come potete vedere nell’elenco qui sotto, anche abbonamenti dalla durata più corta.

La nostra selezione di prodotti:

Delle ottime offerte, quindi, che ci permettono di dotarci di una lunga sottoscrizione a PS Plus e PS Now ad un prezzo particolarmente ridotto, facendoci così risparmiare anche diverse decine di euro rispetto al prezzo di listino. Di seguito potete trovare direttamente quelle che sono le migliori offerte attualmente disponibili per l’abbonamento annuale di entrambi i servizi.

» Clicca qui per acquistare PS Plus abbonamento 12 mesi «

» Clicca qui per acquistare PS Now abbonamento 12 mesi «

