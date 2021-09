PS5: console in bundle disponibile da Gamestop!

Mentre su Amazon proseguono gli ottimi sconti delle “Offerte di settembre“, con tantissime occasioni a prezzi bassi fino al 7 settembre, Gamestop continua la sua marcia di vendite di PS5, confermandosi ancora una volta come l’unica catena dove l’ambita console Sony può essere acquistata con una certa regolarità.

Come sempre, si tratta di un piccolo ma significativo stock, che permetterà ad un buon numero di utenti di accaparrarsi una PS5 sia in versione con disco che nell’altrettanto ricercata “Digital Edition”, ben chiaro che, come sempre, Gamestop renderà disponibile la console solo a patto che la acquistiate in una delle ormai “famigerate” formule bundle che, come saprete, prevedono l’acquisto di una serie di prodotti aggiuntivi. Per la precisione parliamo di 5 prodotti extra per PS5 Standard, da scegliere tra una rosa di accessori e giochi, e di 4 prodotti per PS5 Digital Edition, dove potrete invece selezionare accessori e pacchetti di abbonamento dei servizi PlayStation, con un prezzo finale che, in ambo i casi, si aggirerà attorno ai 700€ o poco di più, con variazioni – ovviamente – dovute ai prodotti che sceglierete.

Sappiamo bene quanto questa formula sia indigesta ai più, ma considerato tutto val comunque la pena invitarvi a farci un pensierino. Come saprete, infatti, anche al netto del miglioramento della situazione mondiale legata al COVID-19, non si è ancora arrestata l’emergenza relativa alle componenti di produzione della console, ed anzi è plausibile, almeno stando alle più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, che essa perdurerà ancora a lungo, se non addirittura fino al 2023 e, pertanto, è inutile, ora come ora, sperare di acquistare la console quando (e se) la situazione migliorerà.

Ciò detto, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

