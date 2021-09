PS5 Digital Bundle disponibile ora da Gamestop!

AGGIORNAMENTO 11:06: console terminate in tempi record!

Se siete alla ricerca di una console PlayStation, allora sarete felici di sapere che GameStop è tornata alla carica, piazzando un nuovo stock di PS5 in versione Digital Edition, ovvero il modello PS5 più economico, in quanto sprovvista di lettore per i dischi, ed utilizzabile solo in accoppiata con gli acquisti digitali tramite PS Store.

Un’occasione da cogliere al volo, non solo perché lo stock è limitatissimo, ma anche perché proprio la PS5 Digital Edition si è dimostrata essere la console più richiesta, al punto da rendere molto difficile il reperimento, complice anche il prezzo di appena 399,99€, che sono pochissimi per un dispositivo i cui componenti vi permetteranno di giocare ad alta risoluzione e ad elevati framerate.

Ciò detto, anche a questo giro, ovviamente, la vendita di PS5 Digital Edition è vincolata solo ed esclusivamente alla “formula bundle” di Gamestop che, come saprete, vi obbligherà ad acquistare altri 4 prodotti assieme alla console, potendo scegliere tra una rosa che va dagli accessori, agli abbonamenti per PlayStation Plus, con un prezzo finale del pacchetto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 700€, a seconda degli articoli selezionati.

Dal momento che non occorre indugiare oltre, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

