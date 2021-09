PS5 Digital Edition: pochi pezzi in vendita ora da Gamestop!

Aggiornamento 10:10: console esaurita!

Vi segnaliamo che anche stamattina PS5 in versione Digital Edition, ovvero la versione di PS5 sprovvista di lettore per i dischi, ed utilizzabile solo in accoppiata con gli acquisti digitali tramite PS Store, è tornata disponibile da Gamestop, con quello che quasi certamente è uno stock davvero limitatissimo e che, dunque, andrà ben presto esaurito.

Ovviamente, come ormai saprete, queste vendite di PS5 proposte da Gamestop sono vincolate alla “formula bundle” proposta dallo store che, come sempre, vi obbligherà ad acquistare altri 4 prodotti assieme alla console, potendo scegliere tra una rosa che va dagli accessori, agli abbonamenti per PlayStation Plus, con un prezzo finale del pacchetto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 700€, a seconda degli articoli selezionati.

Sappiamo che si tratta di una formula per molti indigesta, tuttavia ci preme sottolineare come, al netto di tutto, GameStop si stia dimostrando praticamente l’unica catena affidabile nella proposta continua di PlayStation 5, riuscendo addirittura ad offrirci le diverse versioni della console Sony con una certa regolarità, il che non è affatto poco, specie considerate quelle che sono le ultime notizie relative a PS5 che, a quanto pare, non tornerà in pianta stabile nei negozi prima del 2023, a causa dei rallentamenti, mai del tutto arginati, causati dal COVID-19!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

