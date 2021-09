Ecco quando potremmo avere PS5 a volontà

Il 2020 è stato sicuramente un anno poco fortunato per le console next gen come PS5 e Xbox Series X, oltre che le schede video. Come sappiamo tutti molto bene, l’anno passato è stato segnato da una grave pandemia, tutt’ora in corso, che ha rallentato terribilmente i lavori delle fabbriche. La situazione purtroppo non sembra essere destinata a migliorare nel giro di pochissimo tempo ma ora un nuovo report ci fa tirare un sospiro di sollievo.

Stando ad un report di IDC, società che si occupa di analizzare i movimenti di mercato del settore terziario, la crisi di semiconduttori che non ci permette di mettere le mani su PS5, console Xbox e schede video (ma non solo) durerà per tutto il 2022. Parole che sono molto simili a quelle di Toshiba, che aveva pronosticato almeno un altro anno di magra. Questo significa che per il prossimo anno sarà necessario trovare e inserirsi in liste di attesa per portarsi a casa nuovo hardware. Tutto questo scenario, però, terminerà comunque a breve, almeno sempre stando a IDC.

Come riportato nel documento, consultabile a questo indirizzo, la produzione riprenderà a pieno regime nel 2023, con tanto di “sovra produzione”. Questo significa che nonostante la grave carenza attuale, la situazione è comunque destinata a migliorare nel corso dei prossimi 24 mesi, rendendo così nettamente più semplice la ricerca di hardware, sia esso una PS5 o una console Xbox. Un dato che potrebbe non farvi sorridere ma considerando che attualmente tutte le fabbriche hanno già raggiunto il limite previsto per il 2021 per la produzione di semiconduttori, ci si accorge di come in realtà lo scenario, almeno per ora, sia abbastanza preoccupante.

Ci sarà ancora bisogno di attendere dunque prima di poter mettere le mani su GPU, Xbox, PS5 o qualsiasi altro oggetto del desiderio. Anche questo Natale si prospetta davvero magro di regali riguardanti la nuova tecnologia.