PS5 Digital Edition: stock limitatissimo disponibile da Gamestop!

Aggiornamento ore 10:14: console esaurite!

Gamestop si pone l’obiettivo di mettere una pezza alla crisi dei semiconduttori e alla conseguente scarsa reperibilità di PlayStation5, in particolare nella sua edizione digitale, quella progettata per funzionare solo ed esclusivamente con titoli digitali. Gli interessati, infatti, possono acquistare la nuova console giapponese fino ad esaurimento scorte che, di per sé, sono limitatissime.

Chiaramente, si tratta di una ghiottissima occasione per tutti coloro che desiderano possedere la nuova console giapponese, dato che l’edizione priva di lettore ottico si è dimostrata la più difficile da reperire, sia da parte dei rivenditori che da parte dei consumatori, complice una domanda piuttosto elevata. Questa situazione è figlia di due fattori: il prezzo decisamente concorrenziale, di 399,99€, come primo elemento; mentre, d’altro canto, troviamo anche una situazione parecchio difficile che ha colpito i semiconduttori, come abbiamo anticipato in apertura.

Come da tradizione di Gamestop, l’acquisto di questo prodotto è vincolato solo ed esclusivamente alla cosiddetta “formula bundle”, motivo per cui è necessario acquistare, oltre a PS5 Digital Edition, anche quattro prodotti. Le possibilità sono piuttosto variegate, difatti, potrete aggiungere al carrello accessori (cuffie, controller secondari ecc.) e l’abbonamento a PlayStation Plus di 1 anno, con un prezzo finale del pacchetto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 700€.

Chiaramente, non si tratta di una formula ben vista dai consumatori, ma sottolineiamo la capacità di Gamestop nel rendere sempre disponibile PlayStation5, sia nella sua edizione standard che in quella priva di lettore ottico. Insomma, l’unica catena affidabile per acquistare la console è proprio Gamestop e, considerando il crescente catalogo di videogiochi, consigliamo l’acquisto a coloro che desiderano accedere alla next-gen.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, ma vi terremo aggiornati nel caso in cui la console si esaurisse. Nel frattempo, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

