Se siete alla ricerca di un ottimo purificatore d’aria, vi consigliamo di dare un’occhiata a questo modello top di gamma realizzato da Dyson e disponibile in super ribasso da eBay. Al momento, potrete portare a casa il Dyson Pure Cool a 349,99€ invece di 449,00€, un prezzo più che valido per un articolo con un flusso d’aria super potente e fino al 75% più silenzioso rispetto ai modelli precedenti!

Dyson è un’azienda inglese leader nella realizzazione di elettrodomestici di altissima qualità a partire da aspirapolveri e ventilatori fino a purificatori e prodotti per la cura del capelli. Per questo, trattandosi di un articolo imperdibile e di ottima qualità, disponibile a un prezzo particolarmente conveniente, vi consigliamo di portare il vostro Dyson Pure Cool prima che l’offerta termini!

Il modello Dyson in questione è pensato sia per rinfrescare rapidamente la vostra casa, sia per per rimuovere il 99,95% delle particelle microscopiche presenti nell’aria. Si tratta di un purificatore caratterizzato dall’esclusiva tecnologia Air Multiplaier, in grado di generare un potente flusso d’aria e catturare anche gli allergeni più distanti e più piccoli all’interno della vostra stanza, riuscendo a eliminare anche pollini e batteri. Inoltre, il sistema di filtrazione a 360° combina il filtro a carboni attivi con il filtro HEPA per rimuovere gas e odori fastidiosi.

Avrete la possibilità di gestire il Dyson Pure Cool comodamente tramite l’apposito telecomando curvo e magnetico. Una volta utilizzato potrete riporlo direttamente sul dispositivo, senza il timore di poterlo perdere in casa! Tramite questo telecomando potrete decidere come ruotare e oscillare il purificatore fino a 70° il purificatore, permettendo all’aria di circolare al meglio nella vostra stanza. Da non sottovalutare anche la facilissima manutenzione e pulizia del prodotto, in quanto il filtro è stato realizzato appositamente per essere facile e veloce da cambiare. Infatti, grazie alla rilevazione automatica sulla durata del filtro, il Dyson Pure Cool vi comunicherà automaticamente quando sarà necessario cambiarlo! Vi ricordiamo che solo per poco, potrete portarlo a casa a 349,99€ invece di 449,00€.

