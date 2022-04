La primavera, si sa, è la stagione peggiore per chi soffre di allergie, ed ecco perché potrebbe interessarvi la nuova offerta che Amazon ha dedicato al purificatore d’aria Philips AC0830/10, il cui prezzo originale di 179,99€ viene abbattuto di 70 euro, permettendovi di acquistarlo a soli 109,99€.

La percentuale di risparmio è del 39% ed è la più alta mai registrata su questo purificatore d’aria, il che significa che avrete l’occasione di acquistare questo modello con la consapevolezza di portarvelo a casa alla cifra più bassa di sempre. Oltre a proporlo a un prezzo basso, Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate. In tal caso, le rate mensili saranno 5, ognuna da 22,00€, a conferma del fatto che il portale non applica alcun tasso di interesse.

Il Philips AC0830/10 è un purificatore d’aria che potrete posizionare ovunque, grazie alle sue dimensioni compatte, che non penalizzano la sua efficienza. Il produttore, infatti, dichiara che le prestazioni saranno sufficienti per rimuovere virus e batteri presenti nell’aria fino in ambienti da 49 metri quadrati. Se la vostra stanza è di circa 20 metri quadrati, questo purificatore impiegherà meno di 16 minuti per far sì che l’aria interna sia quanto più salutare possibile, permettendovi di respirare bene sia di giorno che di notte.

Oltre alla modalità automatica, perfetta se volete che sia il purificatore a gestire il tutto, il Philips AC0830/10 vanta una modalità Turbo e una modalità notturna, utili rispettivamente qualora abbiate la necessità di rimuovere nel più breve tempo possibile i cattivi odori, come ad esempio il fumo di sigarette, e quando occorre che il dispositivo sia il meno rumoroso possibile. Nonostante la modalità notturna faccia funzionare l’elettrodomestico al minimo del suo potenziale, il purificatore riuscirà comunque a fare in modo che l’aria che respirerete mentre dormite sia ottima, a tutto vantaggio di un sonno migliore.

Il Philips AC0830/10 dispone di filtri multipli, tra cui un pre-filtro, un filtro HEPA per particelle e allergeni e un filtro a carboni attivi per gas nocivi e cattivi odori. Un prodotto di un certo livello dunque, motivo per cui non dovreste lasciarvi sfuggire questa occasione che, ricordiamo, non è mai stata così vantaggiosa.

In conclusione, si tratta di un prodotto recente e valido, le cui prestazioni e funzionalità lo rendono davvero un’ottima scelta nella sua fascia di prezzo. Ribadiamo l’invito di approfittarne finché siete in tempo, a maggior ragione con questa offerta che vi permetterà di acquistarlo al prezzo migliore sul mercato!

