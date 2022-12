I monitor sono tra gli elementi più importanti di un set-up gaming, dato che permettono non solo di godere dei giochi in altissima risoluzione ed essere un piacere per gli occhi, ma anche di svolgere partite fluide, senza rallentamenti o ritardi nella trasmissione dell’immagine. È dunque importante sceglierne uno di qualità e all’altezza dei nostri standard, e su Amazon è disponibile oggi in offerta un prodotto LG che rientra pienamente nella categoria.

Il monitor gaming LG 38GN950 UltraGear da 38″ è infatti in ribasso a 799,99€ invece di 1.499,00€; si tratta di uno sconto del 47%, che vi farà risparmiare quasi 700,00€! Inoltre, l’acquisto vi darà accesso a uno sconto del 33% sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC, servizio essenziale per ogni videogiocatore che vi consentirà l’accesso a una libreria di centinaia di titoli!

LG è uno dei brand di punta del settore informatico, quindi non è una sorpresa che anche il monitor UltraGear sia eccezionale: presenta infatti un display curvo di risoluzione 4K Quad HD, che vi farà immergere completamente nei videogiochi, donandovi colori accesi, brillanti e ricchi di contrasto. Inoltre, potrete dimenticare le scene buie dove non si vede nulla, dato che la modalità Video Sync illuminerà il monitor in base all’immagine proiettata, per delle luci sempre perfette.

Ovviamente, oltre a essere graficamente spettacolare, il monitor è anche incredibilmente performante; l’unione della tecnologia Nano IPS con tempo di risposta di appena 1ms e della frequenza di aggiornamento a 160Hz vi garantirà infatti un gameplay estremamente fluido, senza alcun rallentamento o perdita di frame. Riuscirete dunque a destreggiarvi abilmente anche nelle partite più frenetiche, non perdendo mai di vista i vostri avversari e visualizzando rapidamente i fotogrammi seguenti.

Infine, l’LG UltraGear si inserirà alla perfezione nel vostro set-up, donandogli un aspetto elegante ma al contempo accattivante grazie alle luci RBG collocate nel piedistallo e al design praticamente senza bordi. Potrete anche personalizzare il monitor, regolando l’altezza e l’inclinazione della base per un’esperienza di gioco più confortevole possibile.

