Questa borsa a tracolla è impermeabile, perfetta per la bici, e costa meno di 20€!

Anche quest’oggi le opportunità di risparmio non sono certamente terminate, infatti ora vogliamo fare una piccola pausa dalla consueta programmazione di offerte hi-tech per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa, rivolta a coloro che desiderano acquistare una borsa a tracolla impermeabile, perfetta per la bici, venduta su AliExpress.

Disponibile in varie colorazioni, lo zaino in questione, sviluppato dall’azienda Ozuko, rappresenta un prodotto da non lasciarsi sfuggire, considerando tutte le funzionalità di cui è dotato, a partire dal suo design minimalista e pienamente water-proof. Generalmente disponibile a 42,07€, oggi è acquistabile a “soli” 18,94€, grazie ad uno sconto del 55%, che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 23,13€.

Per quanto concerne le sue funzionalità, questo zaino di Ozuko possiede una buona capienza, sebbene le sue dimensioni siano relativamente compatte, infatti può ospitare diversi oggetti contemporaneamente, dall’iPad ad una macchina fotografica, da un paio di occhiali ad una scheda d’acquisizione e da un note book ad una maglietta.

Inoltre, tra le sue peculiarità, vi segnaliamo la presenza di una porta USB esterna, che permette di ricaricare il proprio smartphone durante uno spostamento in città, in metro oppure in bicicletta, ma è necessario collegare un power-bank all’interno che non è incluso in confezione. Invece, per quanto concerne lo schienale, questo zaino assicura un buon livello di confort, dato che il tessuto di contatto con la spalla è traspirante. Non manca anche un lucchetto per aprire lo scompartimento centrale.

Insomma, un prodotto eccellente, adatto a tutti coloro che si spostano nelle città (a piedi oppure in bicicletta), e considerando il suo prezzo di vendita diventa un vero best-buy della categoria. Ciò detto, visto il gran numero di offerte di AliExpress, vi rimandiamo alla pagina delle offerte, al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte.

