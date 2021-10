Questa borsa per il PC è ottima e costa solo 9 euro! Approfittane!

Quest’oggi vi abbiamo proposto già un gran numero di promozioni, eppure le opportunità di risparmio non sono terminate. In questo nuovo articolo, infatti, vogliamo segnalarvi la possibilità di acquistare un accessorio per computer portatili, in particolare una borsa porta PC, ora disponibile ad uno dei migliori prezzi mai registrati.

Il nome del prodotto in questione è Vultech SC-1560. Si tratta di una borsa in grado di contenere notebook con una diagonale fino a 15,6 pollici, come nel caso del Lenovo IdeaPad 3, IdeaPad Slim, ThinkPad da 15,6”, Huawei MateBook D 15, Apple MacBook Air, MacBook Pro da 16”, MacBook Pro Retina da15,4”, Microsoft Surface Book, Asus Vivobook 15, HP Pavilion 15, Acer Swift3 da 15,6” e tanti altri ancora.

Questo articolo vanta, tra le sue specifiche tecniche, un design versatile. Infatti, possiede una tracolla rimovibile e regolabile (varia da 75 a 135 centimetri) e una maniglia superiore per portarla in massimo comfort. Non manca una fascia posteriore per abbinarla ad un trolley durante un viaggio di lavoro oppure di relax.

Oltre alla tasca centrale per il notebook, questa particolare borsa vanta anche una tasca frontale, che permette di riporre altri oggetti, rendendola comoda dunque per tablet, penne e altri accessori. Il tutto è protetto da un’imbottitura interna e da una fodera intessuto morbido, che garantiscono un ottimale assorbimento di urti e graffi.

Originariamente disponibile a 19,30€, la borsa Vultech SC-1560 è ora acquistabile a "soli" 9,00, a seguito di uno sconto di 10,30€, l'equivalente del 46%.

