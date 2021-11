Questa offerta vi permetterà di acquistare la lavatrice Indesit a meno di 200€

Grazie alla ventata di aria del Black Friday che si respira ormai da qualche settimana, i prezzi di tantissimi prodotti sono calati in maniera evidente e ciò lo si evince soprattutto con eBay, il quale nelle ultime settimane sta permettendo a migliaia di utenti di acquistare ogni genere di merce a prezzi mai visti finora, grazie non solo alle tipiche offerte del periodo ma anche all’ulteriore sconto del 10% reso possibile dal coupon “NOV21EDAYS“, che non smettiamo mai di citare finché la sua validità non termini.

Come saprete, vi abbiamo già segnalato molteplici occasioni imperdibili, ma il ricco catalogo di eBay si è aggiornato oggi con nuovi e interessanti prodotti, quasi tutti compatibili con il codice sconto citato pocanzi. Questo vuol dire poter continuare ad acquistare merce godendo di un doppio risparmio e uno degli articoli che spicca di più in queste ore è la lavatrice Indesit EWC 71252 W IT N da 7Kg, il cui prezzo scende fino a soglie impensabili per un prodotto appartenente alla categoria dei grandi elettrodomestici. Da oggi e fino al 21 novembre, salvo esaurimento scorte, potrete portarvi a casa quest’ottima lavatrice a soli 179,91€, a seguito di uno sconto totale di 220€.

La Indesit EWC 71252 W IT N è una lavatrice a libera installazione con carica frontale come tante altre, ma ciò che la contraddistingue sono le prestazioni, soprattutto se comparate con la fascia di prezzo. A meno di 200€ è senza dubbio la miglior lavatrice da 7Kg che potete acquistare, dotata di tutti i programmi che vi permetteranno di lavare e trattare delicatamente i più svariati tipi di tessuto.

Interessante l’opzione Extra lavaggio, che permette alla lavatrice di regolare autonomamente i parametri di lavaggio per combattere lo sporco più ostinato, consentendovi di rimuovere anche le macchie di caffè o di cioccolato. Un elettrodomestico che dimostra di valere molto di più rispetto alla cifra proposta ora da eBay, come conferma anche la funzione Water balance Plus, che permetterà di ridurre i consumi di acqua ed energia elettrica fino a raggiungere un risparmio non indifferente. Insomma, una lavatrice da non lasciarsi sfuggire, almeno non a questo prezzo che, ribadiamo, è il più basso di sempre per questo specifico modello.

Chiaramente, questa non è l'unica offerta di eBay, ed ecco perché vi consigliamo di consultare la lista completa dei prodotti al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere quello che meglio si addice alle vostre esigenze!

