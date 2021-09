Questa smart TV LG 4K da 65″ è l’affare del giorno di Amazon!

Se siete alla ricerca di una smart TV con tutti i crismi, ma vorreste approfittare di un’offerta impareggiabile? Allora sappiate che quella che stiamo per proporvi, con tutta probabilità, è il miglior affare Amazon di questa giornata, se non della settimana, giacché stiamo parlando di una smart TV di grandi dimensioni, in sconto di ben 400 euro!

Il modello in questione è la splendida LG NanoCell 65NANO806PA da 65″, televisore con risoluzione 4K che dagli originali 1.299,00€ necessari per l’acquisto, è oggi in sconto a soli 899,00€, scendendo così persino sotto la soglia psicologica dei 1000 euro il che, considerato che parliamo di un articolo dei uno dei leader di questo settore, non è affatto da sottovalutare!

Equipaggiata con la spettacolare tecnologia Nanocell, la smart TV LG NanoCell 65NANO806PA si propone con un display con risoluzione massima in 4K, progettato per offrire un’esperienza di visione senza pari, grazie ai suoi circa 8 milioni di pixel, in grado di restituire colori vividi e lucenti, ed una visione immersiva e cinematografica, a prescindere che stiate guardando un film, una serie tv o vi stiate gustando l’ultima uscita su console da gaming.

Come se di per sé un pannello eccezionale non fosse sufficiente, la LG NanoCell 65NANO806PA integra anche un ottimo processore Quad Core 4K che, grazie al supporto di una IA integrata, è in grado di analizzare le immagini in tempo reale, onde eliminare eventuale rumore dalle immagini, ed ottimizzando persino le immagini che non raggiungono lo standard 4K, in modo che si avvicinino il più possibile all’alta definizione.

Dotata di supporto all’HDR 10 Pro, che regola la luminosità per migliorare il colore, nonché di Bluetooth Surround Sound che amplifica il suono di alcune esperienze di visione, come ad esempio quelle gaming o relative ai contenuti sportivi, la LG NanoCell 65NANO806PA è, in sostanza, una scelta ideale per qualunque tipo di spettatore, ed il fato che sia scontata di ben 400 euro non fa che rende questo televisore una scelta davvero sensatissima nell’attuale panorama delle smart TV, specie qualora vogliate approfittare del Bonus Rottamazione TV per cambiare, una volta per tutte, il vostro vecchio televisore!

