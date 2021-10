Questa tastiera Trust è wireless e costa meno di 13€! Che affare!

Siete alla ricerca di una tastiera leggera, compatta e con funzionalità wireless? Le proposte della rete, tutte sopra i 30 euro, non vi soddisfano in termini di qualità/prezzo? Allora fermatevi, perché abbiamo scovato per voi una chicca che, a nostro giudizio, è davvero irrinunciabile!

Vi presentiamo, infatti, la tastiera Trust Nado, un prodottino davvero niente male che, oltre a garantirvi delle buone performance ed un’ottima durabilità (del resto parliamo di Trust, un marchio ben noto agli utenti PC e console), viene anche venduta al prezzo ridicolo di 19,99€, oggi scontati addirittura a soli 12,99€!

Avete capito bene! Poco meno di 13 euro per una tastiera di un ottimo marchio, wireless, leggera e facilmente trasportabile, perfetta per chi, ad esempio, lavora in mobilità, o anche solo per chi vuole una tastiera da avere a portata di mano per interagire con smartphone, tablet o smart TV!

Un prodotto elegante, dal design sottile ma funzionale, con tasti isolati e dal basso profilo, e molto simile nelle linee a quella che è la classica tastiera venduta da Apple per i suoi iMac. Un prodotto molto versatile, anche perché capace di accoppiarsi con tre dispositivi diversi contemporaneamente, sicché potrete utilizzarla davvero in modo rapido e veloce alternandovi, ad esempio, tra smartphone e tablet.

Oltre a ciò, la piccola Trust Nado offre anche dodici tasti funzione multimediali (il cui utilizzo varia in base al sistema operativo), ed una compatibilità certificata con Windows, iOS e Android, che vi permetterà di acquistarla senza porvi troppi pensieri rispetto alla compatibilità e la sua usabilità.

Con il suo efficiente modulo bluetooth integrato con portata fino a 10 metri, la Trust Nado è, insomma, una tastiera piccola ma davvero molto interessante che, venduta a meno di 13€, andrebbe acquistata a prescindere, specie qualora siate tra quelli che lavorano o studiano in continua mobilità, e vogliono limitare di molto il peso nella propria borsa, optando per un tablet, invece di un PC.

Ovviamente, essa è comunque solo una delle tante proposte oggi da Amazon, motivo per cui vi invitiamo a consultare anche l’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate scoprire quelle che sono le altre promozioni di questa giornata! Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!