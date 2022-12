Il Natale è sempre più vicino, ma se ancora non avete comprato dei doni da mettere sotto l’albero non disperatevi: nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della fantastica selezione di cesti regalo proposta da Amazon, e nonostante manchino pochi giorni alla Vigilia, moltissimi prodotto sono non solo disponibili, ma sono scontati e arriveranno prima del 25 dicembre!

Ben 9 cesti sono infatti scontate del 35%, rappresentando una scelta ampissima adatta per accontentare ogni gusto: ogni kit presenta infatti un assortimento di specialità italiane, selezionate in base a una regione in particolare o un tipo di dieta. Tutti gli articoli sono idee regalo perfette da mettere sotto l’albero, che faranno felici chiunque, perché si sa: il cibo è sempre un’ottima scelta, soprattutto se è di qualità.

Per esempio, il cesto “Re regalo Italia in tavola” è attualmente in sconto a soli 21,99€ invece di 32,99€. Il kit da 10 pezzi include delle specialità italiane da varie regioni: abbiamo infatti un vasetto di verdure grigliate Gastronomia Manzoni, un vasetto di sugo all’arrabbiata e uno di sugo alla boscaiola, una confezione di pasta di semola Fusilli S.Antonio della Costa, un pacchetto di tarallini classici Cerchietti Grano d’oro di Puglia, de grissini all’olio d’oliva, una confezione di pasta ai porcini e una al nero di seppia, una bottiglia di aceto balsamico di Modena IGP e una di vino Gutturnio 75 cl. Insomma, tantissime leccornie salate che esaltano la tradizione del nostro paese e permetteranno di creare ricette sfiziosissime!

Per gli amanti del dolce c’è invece il cesto “Re Regalo Kit Degustazione Natale“, che con soli 25,99€ al posto di 39,99€ vi offrirà ben 12 articoli perfetti per imbastire il cenone di Capodanno. Abbiamo infatti un pandoro classico Bauli, del cioccolato al latte Baratti, canestrelli Baratti Milano, praline di cioccolato al latte con nocciole e cereali Feletti, cantuccini al cioccolato Ghiott e torrone morbido alle mandorle Vergani. C’è però anche una parte dedicata al salato, con sugo al basilico Frutti del Casale, lenticchie Melandri, pasta di semola Tarall’oro, aceto balsamico di Modena IGP Carandini, olio evo del Chianti Castello degli Olivi e cotechino precotto Trionfo del Cotechino salumificio Vecchi.

Prima di lasciarvi, vi invitiamo a prendere in considerazione l’iscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna rapida, ma soprattutto gratuita di tutti gli ordini! Solo se avrete l’abbonamento riuscirete infatti a ricevere i vostri acquisti prima di Natale, quindi dato che il servizio è gratis per i primi 30 giorni, è il momento perfetto per provarlo!

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei numerosissimi cesti natalizie disponibili in offerta su Amazon, quindi vi invitiamo a rivolgervi alla pagina dedicata per scoprirli tutti. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero durare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

