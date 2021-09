Questo frigorifero Samsung scontato di 600€ è l’affare del giorno su Amazon!

Amazon quest’oggi ha proposto un gran numero di promozioni, come le classiche offerte giornaliere e l’apertura delle prenotazioni di Alan Wake Remastered, eppure sembra non arrestarsi! Infatti, chi desidera acquistare un elettrodomestico, troverà sicuramente interessante una nuova iniziativa che coinvolge i migliori prodotti del marchio Samsung, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 54%!

Come è facilmente intuibile in apertura, sono molti gli articoli promozionati in questa nuova tornata di sconti ma, tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto del frigorifero Samsung RT7000, che rappresenta un autentico affare da non lasciarsi sfuggire. Generalmente disponibile a 1.499,00€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 899,00€, a seguito di uno sconto del 40% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 600,00€.

Stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, che è in grado di soddisfare le esigenze di un’intera famiglia grazie alla sua capacità netta di ben 555 litri. Questo frigorifero, innanzitutto, vanta la tecnologia “Twin Cooling Plus”, un sistema capace di creare un ambiente favorevole per la conservazione degli alimenti, perché al suo interno la percentuale di umidità è pari al 70%, rispetto al 30% di un tradizionale frigo.

Questo frigorifero garantisce una durabilità eccezionale, grazie alla tecnologia “Digital Inverter”, che regola autonomamente la velocità del compressore in modo tale da soddisfare le esigenze di raffreddamento su sette livelli. Oltre a ciò, questa caratteristica hardware consente di ridurre il consumo energetico, il rumore e l’usura, assicurando dunque prestazioni di altissimo livello nel tempo.

Insomma, una soluzione definitiva per tutte le famiglie numerose e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter sfogliare tutte le proposte di Amazon e scegliere il prodotto che meglio si adatta alle vostre esigenze e al vostro budget.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti, vi ricordiamo ancora una volta che non c’è miglior posto dei nostri canali Telegram per scoprire tutti gli aggiornamenti relativi alle offerte del momento, vale a dire Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!