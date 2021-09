Alan Wake Remastered, disponibile su Amazon l’edizione per PS5 e Xbox Series X!

Aggiornamento delle 11.33: abbiamo aggiunto l’edizione per Xbox Series X|S!

Remedy Entertainment ha recentemente annunciato Alan Wake Remastered, l’edizione rimasterizzata di una delle pietre miliari della storia dei videogiochi, che ha praticamente convinto appassionati e critica, e permetterà a tutti gli appassionati di tornare ancora una volta a Bright Falls. Ebbene, dopo qualche giorno dall’annuncio, Amazon ha aperto ufficialmente le prenotazioni di questo titolo, e in questo articolo vi illustriamo come aggiudicarsi una copia e le prime caratteristiche di questo titolo.

Arriviamo subito al sodo. Alan Wake Remastered sarà in grado di riportare sulle nuove console l’esperienza originale dell’edizione originale, motivo per cui manterrà il gameplay originale, ma darà ai videogiocatori la possibilità di giocarlo al massimo dei dettagli. Infatti, questa nuova edizione conterrà un nuovo modello del personaggio di Alan Wake e nuove cinematiche, migliorate per essere al passo dei nuovi videogiochi next-gen.

Gli appassionati, inoltre, potranno nuovamente giocare a tutte le espansioni di Alan Wake, ossia “Episodio 7: Il segnale” ed “Episodio 8: Lo scrittore”, oltre alla sua storia originale composta da sei episodi. Sotto il profilo tecnico, invece, questo videogioco girerà alla risoluzione del 4K a 60 FPS su PS5 e Xbox Series X, mentre l’edizioni per PS4 e Xbox One consentiranno soltanto di scegliere tra una modalità performance a 60 FPS e una modalità qualità a 30 FPS.

Alan Wake Remastered sarà disponibile a partire dal prossimo 4 ottobre 2021 per tutte le piattaforme esistenti in questo momento storico, ossia PC (Epic Games Store), PS5, PS4 e Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. Inoltre, chi acquisterà la versione per le console di vecchia generazione avrà diritto ad un upgrade gratuito alle edizioni per Xbox Series X|S e PS5, esclusivamente in formato digitale.

Insomma, questo titolo rappresenta sicuramente un buon modo per recuperare una perla del passato con una nuova veste grafica. Ciò detto, vi consigliamo caldamente di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità, considerando le carenti scorte in magazzino e il suo prezzo di vendita, di soli 29,99€! Infine, prima di lasciarvi, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci su Telegram, dove vi terremo aggiornati costantemente su Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e Cina. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!