Siete alla ricerca di un ottimo set di trolley che vi accompagni fedelmente in tutti i vostri viaggi, rappresentando il compromesso perfetto tra resistenza e convenienza? In tal caso non possiamo che consigliarvi quello di marca Joia Home, attualmente in sconto del 40% sul sito di Unieuro!

Con soli 119,99€ potrete infatti portarvi a casa un fantastico set di tre tolley rigidi e resistenti, e considerando che il prezzo di listino è 199,99€, risparmierete ben 80,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Le dimensioni dei tre trolley rendono il set perfetto per qualsiasi viaggio: potrete utilizzare il più piccolo come bagaglio a mano per le scampagnate più brevi; il medio è invece ideale per passare qualche giorno fuori casa e da portare con sé in treno; infine, il bagaglio più grande vi permetterà di contenere tutti i vestiti e averi necessari per una vacanza di una settimana.

Tutti e tre i trolley sono rivestiti in un materiale rigido che consente sia di proteggere tutti gli oggetti all’interno che aumentarne la resistenza. Inoltre, sono anche comodissime da trasportare grazie al manico estensibile, alla maniglia laterale e alle 4 rotelle inferiori, che vi permetteranno di trascinarle senza alcuna fatica in qualsiasi superficie.

I trolley si chiuderanno comodamente tramite zip, mentre all’interno sono presenti delle cinghie incrociate con cui allacciare il contenuto in modo da tenerlo fermo ed evitare di stropicciare i vestiti durante il trasporto. Infine, il colore blu scuro, oltre a essere classico ed elegante, nasconderà qualsiasi graffio, dando così l’impressione che le valigie siano sempre nuove anche col passare degli utilizzi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che più fa al caso vostro.

