Questo purificatore d’aria Philips è l’affare di oggi da non perdere su Amazon!

Con l’autunno, si sa, arriva il primo freddo, e con esso anche la pioggia, il maltempo, e tutte quelle condizioni metereologiche che rendono il cambio dell’aria di casa un problema, specie se fuori c’è una tempesta e non si ha voglia di aprire le finestre e buscarsi un malanno raggelando l’intera casa.

Quando allora rendere l’aria più salubre non pare possibile, ecco che intervengono i sempre utilissimi purificatori d’aria. Una serie di piccoli apparecchi che, già a causa della pandemia da COVID-19 hanno avuto (giustamente) un boom, ma che possono rivelarsi utili anche per la vita di tutti i giorni, specie per chi ha interesse nel mantenere pulita e respirabile l’aria di casa.

Ora che ottobre porta con sé il primo freddo, ed anche i primi malanni stagionali, abbiamo quindi pensato potesse valer la pena segnalarvi questa ottima offerta Amazon che, con uno sconto del 28%, vi darà la possibilità di acquistare uno dei migliori purificatori d’aria sulla piazza, ovvero l’ottimo Philips AC4550/1, oggi scontato a soli 449,49€ invece degli originali 619,99€!

Progettato per rimuovere fino al 99,97% di particelle presenti nell’aria, con un filtro in grado di catturare pulviscolo dello spessore fino a 3 nm, il purificatore d’aria Philips AC4550/1 è dotato di sensori intelligenti in grado di rilevare automaticamente le variazioni nella qualità dell’aria, attivandosi automaticamente e regolando la velocità della ventola in modo automatico per ottimizzare così la purificazione dell’aria.

Dotato di quattro differenti modalità di purificazione, il Philips AC4550/1 è in grado di ripulire l’aria da allergeni, gas e inquinamento, risultando quindi una scelta ideale per chi, ad esempio, soffre di problemi respiratori causati da allergie o simili. Ideale per la casa, ma anche per un piccolo ufficio, il Philips AC4550/1 è dotato di tecnologia VitaShield, in grado di rimuovere virus, batteri, pollini, polvere, e peli di animali, oltre che a ridurre efficacemente gas nocivi quali formaldeide, VOC e odori, mantenendoli a livelli di sicurezza, e fornendo un feedback in tempo reale sulla qualità dell’aria grazie al comodo display integrato.

Programmabile, ed attivabile anche tramite smartphone grazie ad una apposita app, il Philips AC4550/1 è certificato dallo European Centre for Allergy Research Foundation, ed è senza alcun dubbio un prodotto davvero eccezionale, specie considerando il suo design piacevole e compatto, ed il suo attuale prezzo su Amazon che, con un taglio di ben 170 euro, vi permetterà di portarvi a casa un dispositivo affidabile e duraturo, con cui poter tornare a respirare aria pulita anche tra le mura domestiche.

Un affare che, come sempre, si accompagna a tanti altri ottimi sconti presenti sul portale, motivo per cui vi suggeriamo di consultare l'intera proposta di offerte Amazon, così che possiate dare un'occhiata a tutte le promozioni di questa giornata!

