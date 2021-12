Questo router Xiaomi fino a 5Ghz costa meno di 15 euro! Imperdibile!

Come saprete, avere un’ottima connessione internet serve a poco se non viene accompagnata da un buon router in grado di sfruttarla appieno e, grazie a questa fantastica offerta di Amazon, non dovrete spendere cifre stellari per acquistare un router di ultima generazione. Anzi, parliamo di una spesa inferiore a 15€ che, pur essendo irrilevante per il portafoglio, vi permetterà di installare a casa un router capace di connettere fino a 64 dispositivi contemporaneamente.

Stiamo parlando di Xiaomi Mi Router 4A, un router di fascia entry level ma dalle caratteristiche tipiche di un modello ben più costoso. Come anticipato, Amazon lo propone in questo istante a soli 14,43€, il prezzo più basso mai registrato per questo specifico modello. Nonostante venga quasi regalato, questo router supporta il Dual Band, il che significa che potrete scegliere se connettervi sulla classica frequenza a 2,4Ghz o sulla più prestazionale 5Ghz.

Ad ogni modo, sarà il router a decidere al posto vostro su quale frequenza connettersi. La scelta terrà conto ovviamente del vostro ambiente, cioè se il router capisce che il dispositivo da connettere si trova a lunga distanza e con tanti ostacoli in mezzo come le pareti selezionerà i 2,4Ghz che, come saprete, sono quelli che garantiscono la miglior copertura, mentre se ad esempio lo Xiaomi Mi Router 4A si trova vicino al dispositivo da connettere, meglio ancora se connesso tramite cavo, allora sceglierà i 5Ghz e sfrutterà al massimo la vostra connessione internet.

Nella modalità 5Ghz, Xiaomi Mi Router 4A raggiunge una velocità massima di 867 Mbps, mentre si ferma a 300 Mbps in modalità 2,4Ghz. Un router quindi dalle ottime prestazioni e per garantire la miglior copertura del segnalare, l’azienda ha implementato ben 4 antenne omnidirezionali, progettate per far sì che le prestazioni rimangano buone anche se il dispositivo connesso si trova lontano dal router.

Ciò che sorprende di Xiaomi Mi Router 4A, sempre in relazione al prezzo, è anche la parte dedicata alla sicurezza. Questo modello, infatti, vi invierà una notifica sullo smartphone ogni qual volta un nuovo dispositivo tende a connettersi alla vostra rete wifi, bloccando la connessione all’istante qualora il router capisse che i livelli di sicurezza siano stati scavalcati. Insomma, un router completo e che potrete mettere anche in bella vista, dato che vanta un design minimal che si integra perfettamente con la casa.

