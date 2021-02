Rasoi, epilatori e asciugacapelli nelle offerte del giorno Amazon!

Mentre su Amazon proseguono le ottime offerte della Gaming Week, il portale continua a fornire una moltitudine di promozioni su tante altre categorie di prodotti presenti nel suo catalogo, ed infatti oggi è possibile trovare occasioni che riguardano molti dispositivi Philips per la cura della persona. Una vera occasione da cogliere al volo perché riguarda una notevole selezione di prodotti che include rasoi elettrici, epilatori, asciugacapelli e tanto altro e tutti questi prodotti sono soggetti a grandi sconti in grado di arrivare fino al 60%!

Di tutte le occasioni presenti su Amazon, quella relativa al rasoio elettrico Philips Serie 9000 spicca sulle altre, infatti con questa promozione potrete acquistare questo top di gamma a soli 189,00€, con uno sconto di ben 260€! Questo particolare rasoio è la punta di diamante della tecnologia Philips in quanto a rasatura e risulta essere in grado di tagliare fino al 20% di peli in più rispetto ai suoi predecessori, senza creare irritazioni e con massimi livelli di comfort. Grazie alla tecnologia Contour Detect, le testine sono libere di muoversi in 8 direzioni differenti, ed il Philips Serie 9000 è in grado di seguire i contorni del viso ad ogni curva, mentre il sistema di lame V-track Pro guida i peli verso una posizione ottimale per il taglio, in modo da ridurre il numero di passate. Philips Serie 9000 offre la possibilità di scegliere fino a 3 modalità di rasatura, una delicata per le pelli più sensibili, una quotidiana efficace ma più rapida ed infine una veloce pensata per chi vuole risparmiare ancora più tempo.

La stazione di ricarica del Philips Serie 9000 è stata realizzata grazie alla tecnologia Smart Clean Pro, che consente al rasoio di pulirsi, lubrificarsi e persino asciugarsi da solo, mostrando lo stato di ogni fase della procedura attraverso il pratico e chiaro display. Inoltre, sempre tramite quest’ultimo, è anche possibile monitorare altre informazioni del Philips Serie 9000, come il livello della batteria e l’indicatore di pulizia e di sostituzione della testina di rasatura. Infine, nella confezione oltre al Philips Serie 9000 sono inclusi anche numerosi accessori come lo styler per barba con tanto di sistema d’aggancio SmartClick, che vi permetterà di tagliare la barba fino a 0,5mm, ed una pratica custodia da viaggio.

