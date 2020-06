Razer: tanti prodotti in offerta su Amazon tra cuffie, mouse e tastiere

Vi segnaliamo che su Amazon sono in sconto diversi accessori PC a marchio Razer, con proposte squisitamente dedicate a chi cerca un mouse o una tastiera gaming di altissimo livello, con un occhio di considerazione all’accessibilità del prezzo. Le offerte non sono numerosissime, ma vi permetteranno comunque di risparmiare un po’ di denaro sull’acqusito di una delle periferiche del brand, ben noto all’intero del settore dei videogame, sia per quanto riguarda gli amatori che i professionisti, che già da tempo hanno fatto di Razer uno dei punti di riferimento nel campo degli accessori per le performance competitive.

Stiamo parlando di prodotti di fascia alta, pensati per unire design, prestazioni ed ergonomia, come è il caso del bellissimo mouse Naga Trinity, un mouse gaming con sensore ottico 5G da 16 000 DPI, pensato per offrire il massimo della precisione. La vera particolarità è però un’altra, perché Naga Trinity si propone con ben 19 pulsanti programmabili, il che è possibile grazie ai suoi 3 pannelli laterali intercambiabili, le cui diverse configurazioni di pulsanti sono pensate per adattarsi al meglio a varie tipologie di videogiochi, come RPG e MOBA. Compatibile con il sistema Powered by Razer Chroma, il Naga Trinity offre presonalizzazione anche dal punto di vista estetico, con la possibilità di ben 16.8 milioni di opzioni di colore personalizzabili, per adattarsi più che degnamente a qualunque colorazione la faccia da padrone tra le fasce RGB del vostro PC.

Insomma, un prodotto al top della sua categoria che, al prezzo scontato proposto da Amazon, può facilmente solleticare il palato di moltissimi di voi, specie considerando la sua eccezionale adattabilità. Ciò detto, vi lasciamo alla nostra proposta di offerte disponibili, con l’invito – ovviamente – a consultare anche l’intera proposta del portale, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro invito è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

