Siamo ufficialmente alle porte del tanto atteso Natale e sicuramente molti di voi sono ancora alla ricerca di articoli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per fare alcuni regali. Trovare i prodotti ideali per amici e parenti, senza sforare il proprio budget, non è proprio un gioco da ragazzi. Per questo abbiamo pensato di aiutarvi con una rassegna dettagliatissima di idee perfette per ogni necessità e per ogni tasca!

Da diversi giorni, sono molti i negozi online che hanno cominciato a proporre sezioni dedicate a offerte e promozioni per il periodo natalizio e, grazie ad essi, siamo riusciti a stilare numerose liste con regali disponibili a prezzi folli. Nell’articolo di oggi, abbiamo deciso di menzionare alcuni dei ribassi Amazon più interessanti, grazie ai moltissimi coupon messi a disposizione dallo store nel corso di queste settimane.

Qui di seguito vi spiegheremo subito come usufruire di queste offerte, prima di entrare nel vivo della lista! Una volta scelto l’articolo che vorrete acquistare, tra quelli menzionati, vi basterà cliccare sul link per aprire la pagina corrispondente. Una volta fatto ciò, dovrete aggiungere al carrello il regalo utilizzando il pulsante “Aggiungi al carrello” per poi andare direttamente alla fase del pagamento. Una volta entrati nel carrello, la promozione verrà applicata automaticamente al momento del pagamento, se idonea. Nulla di più facile e intuitivo!

Inoltre, dato che i giorni passano e il Natale si avvicina, vi ricordiamo che si tratta del momento perfetto per usufruire dell’abbonamento ad Amazon Prime. Grazie ad esso, avrete la certezza di ricevere i vostri ordini nel minor tempo possibile, anche durante questo frenetico periodo di shopping festivo! Abbonarvi vi assicurerà un enorme risparmio sulle spese di spedizione e vi consentirà di avere i vostri pacchi nei prossimi giorni, senza paura di non fare in tempo per il 25 dicembre.

In più, Amazon Prime vi garantirà anche l’accesso a molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo. Da non sottovalutare che l’abbonamento è praticamente gratuito per i nuovi clienti grazie alla prova della durata di ben 30 giorni, più che sufficienti per lo shopping di questo periodo!

Ciò detto, vi lasciamo alla nostra selezione di idee regalo in sconto grazie ai coupon Amazon, ricordandovi anche che, tramite la nostra rassegna di idee regalo di Natale, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti dai maggiori store sul web: Mediaworld, Unieuro, eBay, Euronics e tanti altri! Allo stesso modo, vi invitiamo anche ad iscrivervi ai ai nostri 3 canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store in occasione del Natale 2022, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping e buone feste!







10 coupon per 10 idee regalo

Caricatore Wireless | -5€

Fino al 18 dicembre, avrete la possibilità di portare a casa questo ottimo caricatore wireless per lo smartphone, in ribasso di ben 5€. La ricarica a velocità rafforzata da 15W sfrutta la nuovissima tecnologia AirFuel e vi permette di attendere in media 45 minuti in meno per avere un ciclo di ricarica completo. In più, è dotato di un indicatore LED auto adattativo che si illumina di giorno e si attenua al buio. Così sarete sicuri di non essere disturbati da eventuali luci indesiderate durante il sonno. Da non farvi scappare se state cercando un prodotto utile e di ottima qualità da regalare a Natale!

Diffusori di aromi | -10%

Sempre fino al 18 dicembre, potrete portare a casa questo delicato diffusore per aromi con un ribasso del 10% rispetto al prezzo di listino. Questo umidificatore migliora la qualità dell’aria nella vostra stanza, in quanto il processo di umidificazione aggiunge l’idratazione essenziale e lenisce le condizioni della pelle secca, ideale per l’uso in camera, ufficio, spa, yoga e altro per ridurre lo stress, favorire il sonno e aumentare la produttività. Può funzionare per più di 6 ore in modalità nebbia bassa e riesce a rinfrescare e umidificare l’aria in una stanza di 25-60 mq. In più,crea un’atmosfera tranquilla e delicata mentre lavorate o studiate grazie alla luce a LED che potrete personalizzare tra ben 7 opzioni.

Proiettore di stelle LED | -10%

Fino al 9 gennaio, potrete acquistare il fantastico proiettore di stelle LED in sconto del 10%. La batteria a lunga durata e la ricarica USB lo rendono facilissimo da usare fino a 5-6 ore di seguito e in appena 3 ore sarà nuovamente carico. Con il telecomando, è possibile attivare la fantastica luce notturna anche da lunghe distanze impostando funzioni come timer, colore, luminosità, volume e altro ancora.

Custodia per iPhone 13 | -6%

Cosa c’è di più utile di una cover di qualità e dal design delicato per il proprio iPhone? Grazie a questo coupon, valido fino al 31 dicembre, potrete acquistare e regalare il modello in questione in numerosissime colorazioni: dalle classiche e neutre fino ai colori pastello, troverete il prodotto perfetto per amici e parenti in ribasso addirittura del 6%! La custodia di Mixroom è realizzata in TPU (poliuretano termoplastico morbido) di alta qualità che fornisce una sensazione piacevole e una presa molto comoda. La superficie di questa cover è opacizzata, quindi non solo è semplice da pulire, ma garantisce anche una presa sicura!

Striscie LED 20M | -10%

Fino a domani potrete portare a casa un prodotto utilissimo per personalizzare al meglio la casa, stiamo parlando di strisce LED da ben 20M da poter utilizzare in qualsiasi stanza. Il set è composto da due bobine da 10 metri ciascuna e vi permette di illuminare lo spazio intorno a voi scegliendo tra ben 16 milioni di colori e 28 modalità. Grazie al telecomando potrete decidere l’intensità, la luminosità e ovviamente anche cambiare colore.

Lampada 3D Pikachu| -5%

Avete amici o parenti che adorano i Pokémon? Questa lampada di Pikachu, in sconto del 5% grazie a questo coupon fino all’8 febbraio, è il regalo perfetto da acquistare. Grazie al piccolo telecomando, potrete personalizzarla in base alle vostre preferenze, scegliendo tra i numerosi colori da impostare oppure cambiando la modalità in base alle vostre specifiche preferenze. Un vero e proprio must have per gli amanti di uno dei franchiste più longevi e di successo di sempre!

Scaldavivande Elettrico Portatile | -5%

Avete bisogno di acquistare un regalo pratico, adatto a una persona che non ama ricevere decorazioni o accessori poco utili? Questo scaldavivande elettrico, perfetto da avere con sé in ufficio o in università, è davvero imperdibile. Al momento lo potrete acquistare con un ottimo sconto del 5%, grazie al coupon Amazon dedicato. L’articolo in questione vi permetterà di conservare il vostro cibo alla temperatura migliore possibile, ovunque voi siate, scaldandolo ulteriormente in pochi minuti. Inoltre, al posto degli inutili cucchiai di plastica sono inclusi coltello e forchetta in acciaio inox, che vi permetteranno di godervi ancor di più il vostro pasto.

Mouse Kids Camera | -8€

Se state cercando un regalo interessante e creativo per i più piccoli, questa fotocamera a forma di topolino rosa è la proposta ideale. Grazie allo sconto di ben 8€, potrete regalare ai vostri figli o nipoti un piccolo dispositivo progettato con una simpatica custodia in silicone morbido ed ecologico, per ripararlo facilmente da urti e graffi. La fotocamera digitale in questione è dotata di doppio obiettivo anteriore e posteriore da 20 Mega Pixel e registrazione video HD 1080P. Inoltre, consente ai bambini di esplorare il mondo attraverso i loro occhi a partire da un’età consigliata di almeno 3 anni. Al suo interno, incorpora una batteria al litio ricaricabile da 1000mAh, riuscendo a scattare foto ininterrottamente per 3-4 ore. In più, sono incluse una scheda micro SD da 32GB e un chiavetta USB!

Completo Lakers bambino | -5%

Non potevamo non proporre un articolo adatto ai bambini amanti dello sport e, in questo caso, abbiamo deciso di menzionare il completo da basket dei Lakers disponibile in ben 3 versioni differenti e in sconto del 5% grazie all’apposito coupon. Il set è composto dalla maglia in poliestere e pantaloncini morbidi, delicati sulla pelle e traspiranti. Dalla taglia 4-5 anni fino a 12-14 anni, troverete sicuramente il modello perfetto per le vostre esigenze!

Controller per switch | -8%

Fino al 21 dicembre, potrete acquistare un fantastico controller compatibile per Nintendo Switch in sconto dell’8%! Si tratta di uno dei best seller sullo store. Questo modello wireless DISWOE non è prodotto ufficiale Nintendo ma è un ottimo sostituto all’originale, da collegare facilmente alla console fino a una distanza massima di 10M. Avrete la possibilità di utilizzarlo per circa 8-10 ore consecutive e i basteranno un paio di ore per ricaricarlo. Non meno importante il design colorato e giovanile, in linea con la console a cui abbinarlo! Davvero un must have per questo Natale 2022.

