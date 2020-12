Il papà, insieme alla mamma, è la persona più importante della nostra vita e anche se durante il corso dell’anno capita di fare discussioni pesanti o non essere d’accordo con una decisione, alla fine si tende sempre a dare poca importanza a quello che è successo, qualsiasi cosa essa sia. Nei momenti in cui bisogna chiedere scusa e le parole non sono il nostro forte, un regalo potrebbe essere la soluzione migliore e qual è il momento più opportuno se non in vista del Natale per fare una bella sorpresa?

Ovviamente, il papà merita di ricevere un regalo a prescindere da quale sia il vostro rapporto con lui e scegliere il dono giusto non è facile, ed ecco perché abbiamo deciso di venirvi in contro creando una lista prodotti che, ne siamo certi, saprà aiutarvi a schiarire le idee in merito a quale articolo puntare e magari scoprire l’esistenza di un prodotto specifico che si adatta alla perfezione ai gusti del babbo.

Nel creare la lista ci siamo concentrati nello scegliere una serie di prodotti capaci di rivelarsi non solo ottimi per dimostrare il nostro affetto, ma anche utili per l’uso quotidiano. Detto ciò, siamo sicuri che non vedere l’ora di scoprire cosa abbiamo pensato per voi, o meglio, per il vostro amato paparino, ricordandovi che tutti i prodotti segnalati in calce possono essere acquistati su Amazon, quindi con consegne rapide e con una sicurezza e assistenza senza pari.

Regali di Natale per papà

Smartphone

Anche se ritenuto superfluo, regalare al vostro papà uno nuovo smartphone potrebbe essere un’idea saggia in grado di fargli aprire un nuovo mondo, soprattutto se il suo attuale modello è tutto fuorché un dispositivo smart. Certo, nelle fasi iniziali potrebbe essere necessario insegnargli come muoversi all’interno del sistema operativo e come eseguire le principali operazioni, ma dopo pochi giorni di pratica siamo sicuri che il vostro amato genitore beneficerà di tutte le funzionalità offerte da quest’ultimo e, chissà, magari scoprire un giorno che si è iscritto su un social network. Ma quale smartphone regalare? Abbiamo pensato che in questo caso l’autonomia e il display siano i fattori principali da tenere in considerazione, motivo per cui suggeriamo di regalare il Samsung Galaxy M31 che, con la sua batteria da ben 6.000 mAh, saprà sicuramente offrire tante ore di utilizzo prima che quest’ultima si esaurisca. Inoltre, il display da 6,4 pollici con tecnologia AMOLED saprà certamente stupire vostro padre, soprattutto se non ha mai avuto occasioni per verificare di persona fino a che punto è arrivata la tecnologia.

» Clicca qui per acquistare il Samsung Galaxy M31

Smartphone per anziani

Se avete un genitore già in la con gli anni e poco avvezzo alla tecnologia, puntare su un modello per anziani come l’Amico Brondi potrebbe essere l’unica soluzione. Vale la pena sottolineare che nonostante si parli di un modello per anziani, questi dispositivi permettono comunque di svolgere diverse operazioni smart, tra cui WhatsApp e Skype, anche se le funzionalità sono molto più limitate rispetto ad un vero smartphone. Dotato di una base di ricarica, l’Amico Brondi è pensato per andare in contro alle esigenze di coloro che non riescono a tenere il passo della tecnologia, presentando icone gigantesche e tasti grandi. Il display, invece, rimane touchscreen ma i vari menu sono ridotti all’essenziale. È presente però una doppia fotocamera, utile per fare videochiamate e, perché no, scattare qualche foto. Se il vostro obbiettivo è, quindi, quello di comunicare con vostro padre tramite WhatsApp, regalare questo modello non può che essere una delle migliori soluzioni.

» Clicca qui per acquistare l’Amico Brondi

Portafoglio

Tra le idee regalo per il papà, il portafoglio merita di essere preso in considerazione e tra i tanti riteniamo che questo possa fare al caso vostro, dal momento che permette di inserire 12 tessere e 20 banconote in uno spazio irrisorio, merito del design presentato da I-CLIP e costantemente imitato. Con una texture in fibra di carbonio che ne conferisce uno stile sportivo ed elegante, questo portafoglio vanta un meccanismo intelligente che consente, appunto, di rendere obsoleti i modelli dotati di numerosi scompartimenti. Unico e flessibile, dispone persino della protezione RFID il che lo rende anche particolarmente sicuro da portare in tasca.

» Clicca qui per acquistare il portafoglio I-CLIP

Rasoio

Un’altro classico intramontabile, regalare un rasoio di ottima qualità come il Braun Series 9 potrebbe rivelarsi un dono stupendo, anche perché alzi la mano chi non ha la necessità di utilizzare costantemente questo strumento. Se il vostro obbiettivo è quello di regalare il top del top, il modello Series 9 di Braun è senza dubbio la miglior proposta disponibile oggi sul mercato per coloro che vogliono ottenere una rasatura impeccabile già dalla prima passata. Pensate, la soluzione di Braun riesce a rimuovere peli fino a 0,05 mm, ma allo stesso tempo sa essere delicato sulla pelle senza lasciare irritazioni. Non c’è nulla da dire se non che regalare questo rasoio il giorno di Natale farà sicuramente felice vostro padre.

» Clicca qui per acquistare il rasoio Braun Series 9

Tazza obiettivo

Se il vostro papà è un appassionato di fotografia, questo è sicuramente il regalo perfetto! Escludendo fotocamere e videocamere, infatti, cosa rimane da donare ad un amante della fotografia se non una tazza a forma di obiettivo? Dotata persino di un coperchio, anch’esso a forma di obiettivo, può essere portata con sé e permette di conservare bevande sia calde che fredde. Realistica fino ai minimi dettagli, vi sembrerà di tenere in mano un vero e proprio obiettivo.

» Clicca qui per acquistare la tazza obiettivo

Tagliere da cucina personalizzabile

A vostro padre piace cucinare? Allora un tagliere su cui è inciso il suo nome non può che essere un regalo impeccabile. Realizzato in legno di qualità e avente dimensioni 17 x 14 cm, questo prodotto permette di essere personalizzato prima dell’acquisto, tramite l’apposita funzionalità disponibile su Amazon. Senza dubbio, un’ottima idea regalo in vista del Natale.

» Clicca qui per acquistare il tagliere personalizzabile

Accappatoio

Volete che vostro padre si senta un supereroe? Allora questo accappatoio ufficiale Deadpool fa al caso vostro. Realizzato con materiali super morbidi, vi farà migliorare il vostro stato d’animo anche se siete mezzi addormentati. Confortevole e con una tonalità tipica del noto personaggio, dispone di due tasche ed è taglia unica, così si adatta ad ogni genere di persone.

» Clicca qui per acquistare l’accappatoio Deadpool