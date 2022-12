Se avete ricevuto o siete in procinto di ricevere, da oggi fino al termine del periodo di festività, numerosi regali, probabilmente alcuni di essi saranno doppioni o indesiderati. A chiunque capita, prima o poi, di ricevere qualcosa che già si possiede, soprattutto in questo periodo, ed ecco perché eBay ha pensato di venirvi in contro aiutandovi, o quanto meno invogliandovi, a sgombrare il superfluo in modo intelligente, con la possibilità di ricevere un buono di 5€ da spendere sul portale.

Un’iniziativa rivolta quindi a dare una seconda vita a una serie di prodotti che, per qualsiasi motivo, non avete gradito e che con ogni probabilità avreste buttato o accantonato, senza neanche tentare di venderli. È proprio questo l’obbiettivo di eBay di questo periodo, ossia invitarvi a mettere in vendita i regali che non avete apprezzato, in quanto quello che non va bene a voi potrebbe andare bene a qualcun altro. Così facendo avrete modo di guadagnare soldi e dare la possibilità agli altri di acquistare uno o più prodotti a prezzi inferiori rispetto al nuovo.

Le occasioni di vendita che si verranno a creare in questo periodo saranno davvero tante, anche perché non è detto che si riceverà soltanto regali doppi o indesiderati. Se si è fortunati, infatti, si potrebbe ricevere una versione aggiornata del prodotto che si possiede, ad esempio uno smartphone, pertanto potreste rivendere il modello precedente.

Dal 19 dicembre al 15 gennaio avrete inoltre la possibilità di ottenere un buono di 5€ da spendere su eBay, a patto che non abbiate mai venduto finora qualcosa sul noto portale di compravendita e che riusciate a farlo, appunto, tra il 19.12.2022 e il 15.01.2023. eBay quindi ha tutte le intenzioni di aumentare l’attività da parte dei suoi iscritti, inclusi chi si è registrato sulla piattaforma come venditore e vorrebbe diventare anche un “eBay buyers”.

Insomma, eBay potrebbe diventare il punto di riferimento per gli acquisti e vendite nel periodo post-vacanze, proprio come lo scorso anno, quando si è registrato un nuovo annuncio di vendita ogni 0.37 secondi e un acquisto ogni 0.17 secondi. Se consideriamo il periodo dell’anno, le categorie più interessati potrebbero essere videogiochi, orologi e carte da gioco, ma anche libri, fumetti e vinili potrebbero vedere un aumento sostanziale di annunci. Non bisogna dimenticare, infatti, che su eBay si è solito vendere anche articoli più curiosi, inclusi orologi da decine di migliaia di euro o prodotti da collezione dal prezzo importante.

Non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina del portale, cosicché possiate iscrivervi qualora non l’abbiate ancora fatto e iniziare a vendere o acquistare i regali indesiderati di altre persone, con la possibilità magari di risparmiare cifre importanti.

