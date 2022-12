Se avete un bambino o una bambina con un’età adatta a ricevere il primo regalo tecnologico ma non sapete cosa scegliere, avrete sicuramente bisogno di aiuto per scegliere il regalo perfetto da mettere sotto l’albero di Natale. I più piccoli, infatti, soprattutto se sono arrivati oltre i 10 anni, saranno invogliati a mettere le mani su smartphone, tablet e su ogni dispositivo tech, che magari finora avevano visto usare solo dai genitori.

All’età di circa 10 anni, infatti, si è solito sviluppare capacità e nozioni diverse, e sappiamo bene quanto la tecnologia oggi possa aiutare l’apprendimento se usata in maniera intelligente. Abbiamo quindi stilato una lista di idee composta da dispositivi in grado di essere istruttivi e, allo stesso tempo, intrattenere. Alcuni prodotti saranno per forza di cose più rilevanti degli altri, ed ecco perché abbiamo messo i più interessanti in primo piano, lasciandovi poi i link ad alcune alternative.

Idee regalo tech per bambini e bambine

Console

Non potevamo iniziare che con una console da gioco, da sempre tra i regali di Natale più ambiti. Per ovvi motivi, non abbiamo suggerito la PlayStation 5 o Xbox Series X, bensì la Nintendo Switch, che si addice meglio alle esigenze dei più piccoli. Con la Nintendo Switch il divertimento è assicurato anche in mobilità, poiché parliamo di un dispositivo portatile e dalle buone prestazioni, con uno schermo da 6 pollici di tipo capacitivo multi-touch. La si può anche collegare al televisore, espandendo così le modalità di gioco.

Drone

Con l’avanzare della tecnologia, potreste considerare di regalare un drone, a patto che sia un modello progettato appositamente per i più piccoli. Il Potensic A20 Mini è senza dubbio una scelta saggia, poiché parliamo di un drone piccolo e leggero, e dotato di tutte le accortezze necessarie per far sì che l’utilizzo sia sicuro. Possiede infatti protezioni attorno alle eliche e modalità di volo semplificate. Oltre a essere sicuro e facile da pilotare, il Potensic A20 Mini è anche ricco di funzioni. Il telecomando è pensato per un’impugnatura tipica delle mani piccole e integra una serie di pulsanti che permettono di eseguire azioni rapide. Potrete impostare 3 tipi di velocità, attivare o meno la modalità senza testa (utile per far volare il drone secondo la propria direzione) e scegliere se mantenere il drone a una determinata altitudine. Con un singolo clic lo si potrà poi far atterrare o decollare, rendendo facili le operazioni più difficili.

Pallone da calcio aerodinamico

Se volete attirare l’attenzione dei bambini con un meraviglioso regalo, un pallone da calcio aerodinamico potrebbe fare al caso vostro. Si tratta sostanzialmente di una palla ovale, progettata con la tecnologia di sospensione e scorrimento, che le permette di rimbalzare da un punto all’altro con un piccolo calcio. I mobili e qualsiasi altro tipo di arredamento saranno al sicuro, poiché la palla dispone di paracolpi in schiuma, che le permettono anche di non danneggiare il motore rotativo interno. Farla scorrere sarà un gioco da ragazzi, a patto che la superficie sia piana.

Tavoletta grafica LCD

Come primo regalo tecnologico potreste valutare anche una tavoletta grafica con un ampio schermo LCD. Quella da noi suggerita ha un display a colori da 12 pollici, paragonabile a quello di un tablet, dove poter scrivere e disegnare immagini belle e creative. La funzione anti-cancellazione impedirà l’eliminazione accidentale di quanto appena scritto, cosicché le vostre note rimarranno al sicuro. Basterà poi un solo tocco per rimuovere o modificare una parola, risparmiando tantissimi pezzi di carta.

Maschera con effetti speciali

Adatta dai 5 anni in su, una mascherina con effetti speciali potrebbe rivelarsi un regalo azzeccato a Natale, a maggior ragione se si tratta di una replica di Black Panther, noto personaggio della Marvel Comics. I numerosi dettagli estetici rendono questa maschera molto realistica, mentre i lampi luminosi, attivabili e disattivabili a vostro piacimento, non fanno altro che abbellire il tutto migliorando, se vogliamo, anche la visibilità al buio.

