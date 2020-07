Resident Evil 3 Remake per PS4 disponibile a prezzo super su Amazon!

Ottime notizie per tutti coloro che stavano attendendo un buon prezzo per recuperare Resident Evil 3 Remake: il titolo di Capcom è infatti attualmente in offerta nella sua versione PS4 a soli 41,90 euro contro i 69,99 di listino. Un’ottima occasione, insomma, per mettere le mani ad un prezzo decisamente ridotto su un buon titolo e gettarsi nuovamente nella lotta contro il temibile Nemesis. Purtroppo non ci è dato sapere fino a quando tale offerta sarà disponibile e, quindi, il consiglio è sempre quello di approfittarne il prima possibile nel caso in cui siate interessati a farlo.

Tecnicamente sbalorditivo, dotato di personaggi ben caratterizzati e ludicamente riuscito: Resident Evil 3 Remake è sicuramente un buon titolo che, al netto di qualche errore e sezione non particolarmente riuscita, riesce a convincere e a regalare anche qualche momento parecchio esaltante. A rendere il tutto ancor più interessante è poi il fatto che all’interno del gioco è incluso anche Resident Evil Resistance, multiplayer asimmetrico 4vs1 in cui un giocatore si deve mettere nei panni di un Mastermind e dare la caccia agli altri sopravvissuti. Un pacchetto completo, insomma, perfetto sia per gli amanti del multiplayer sia per chi invece vuole immergersi in un’esperienza a giocatore singolo.

Se siete interessati a recuperare Resident Evil 3 Remake a soli 41,90 euro su Amazon il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta: non è infatti chiaro fino a quando sul noto portale di e-commerce sarà valida questa offerta. Potete acquistare il titolo di Capcom per PlayStation 4 seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui acquistare Resident Evil 3 Remake per PS4 in offerta su Amazon «

