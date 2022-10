Aggiornamento ore 11:00 – Tutte le versioni della Collector’s Edition sono esaurite!

Se, come noi, siete dei grandi fan della splendida saga di Resident Evil, allora fermatevi immediatamente qui, perché è con grande piacere che vi annunciamo l’arrivo sugli scaffali digitali di GameStop, della bellissima Collector’s Edition di Resident Evil 4 Remake, attesissimo rifacimento di uno dei capitoli più celebri e iconici dell’intera saga!

Il prezzo è di quelli importanti, ovvero ben 299,98€, per una Collector’s con tutti i crismi e che, ovviamente, include anche una splendida statuetta del suo intramontabile protagonista: Leon!

Ambientato a sei anni di distanza dagli eventi di Resident Evil 3 che, come ricorderete, avevano distrutto la città di Raccoon City, Resident Evil 4 ha come protagonista uno dei sopravvissuti all’evento, ovvero l’agente Leon S. Kennedy, originariamente un semplice poliziotto della città, e ora agente speciale governativo al diretto servizio del Presidente degli Stati Uniti.

Ricevuto l’incarico di dover cercare la figlia del Presidente, purtroppo rapita per scopi poco chiari, Leon si recherà in Europa dove, sulle tracce della ragazza finirà in uno sperduto villaggio rurale nel cuore della Spagna dove, suo malgrado, finirà intrappolato in una fitta rete di misteri e atrocità.

Considerato uno dei capitoli migliori dell’intera saga, nonché certamente un punto di svolta tra il passato ed il futuro della serie Resident Evil 4 torna ora con un remake fatto e finito, che ripercorrerà l’avventura di Leon apportando diverse migliorie e ammodernamenti, sia in termini di grafica che di gameplay.

Toccherà attendere ancora un po’ per scoprire cosa avrà aggiunto e/o modificato Capcom al suo capolavoro originale, tuttavia nel mentre possiamo deliziarci gli occhi già con questa ricchissima Collector’s Edition che, ne siamo certi, finirà esaurita in pochissimi minuti.

Al prezzo di 299,98€, dunque, potrete portarvi a casa questa edizione ricchissima di contenuti, tra cui: una SteelBook del gioco, alcuni DLC extra, una colonna sonora digitale, un artbook, una statuetta raffigurante Leon e, ovviamente, molto molto di più!

Un’edizione unica ed attesissima, certamente già nel mirino di collezionisti e bagarini e, per questo, decisamente da acquistare subito, quanto meno fintanto che le disponibilità lo permetteranno.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina GameStop dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare subito l’acquisto, quanto meno prima che esso vada esaurito del tutto, senza poi possibilità di poterlo acquistare in un secondo momento, se non fortemente rincarato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!