Retroillumazione TV dinamica? Costa pochissimo con le offerte Black Friday di Govee

Se siete tra quelli che amano abbellire le proprie postazioni gaming o il vostro soggiorno con dei LED RGB siete sicuramente nel posto giusto. Govee è un rinomato brand del settore che offre soluzioni eleganti ed efficaci per implementare un illuminazione ambientale di alto livello all’interno dei propri ambienti. In occasione del Black Friday sul sito ufficiale di Govee sono stati lanciati degli sconti che arrivano fino al 40% e grazie al nostro codice esclusivo TOM8 potrete risparmiare un ulteriore 8% sui vostri acquisti!

Uno dei prodotti più recenti e interessanti presentati da Govee è sicuramente il sistema di illuminazione TV dinamica che emula in maniera eccellente il più famoso sistema ambilight presente nei TV Philips. Il sistema è molto semplice, abbiamo un kit composto da una telecamera e dalle strisce LED RGBIC che verranno posizionate dietro il televisore. La telecamera verrà montata sopra o sotto al TV andando quindi ad intercettare i colori dello schermo in modo che le strisce si sincronizzino ad essi creando un effetto ambientale stupendo. La particolarità dei LED RGBIC è quella di gestire individualmente ogni singolo LED presente sulla striscia in modo che possa assumere un colore diverso, è questo che permette di creare giochi di colore unici rispetto alle classiche strisce con un singolo colore alla volta. Il Kit Immersion può essere sincronizzato con qualsiasi altra luce a colori Govee aggiungendo un comando cloud dall’app Govee Home. Potete acquistare Govee Immersion WiFi TV Backlights a soli 54,28€ grazie al doppio sconto del 22%+8%.

Oltre a questo ci sono tanti altri prodotti che sicuramente sapranno attirare la vostra attenzione e in particolare le strisce RGBIC Strip, la lampada da terra Lyra e quella da muro Glide, oltre alla Lampada da tavolo portatile Ambient. Vi consigliamo in ogni caso di dare un’occhiata a tutte le offerte direttamente sul sito ufficiale.

Govee Immersion WiFi TV Backlights a 54,28€ ( 75,99€ )

Kit con strisce LED RGBIC che permette di ottenere un effetto ambientale dinamico sincronizzato con quello che succede sullo schermo del vostro televisore. Potete acquistarlo a 54,28€ invece di 75,99€!

