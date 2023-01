Se state cercando di risparmiare denaro senza rinunciare alla qualità, soprattutto in un periodo in cui le offerte tendono ad essere meno allettanti del solito, allora dovreste considerare i prodotti ricondizionati, che offrono le stesse prestazioni dei nuovi a prezzi molto più convenienti. In questo momento su eBay ci sono offerte imperdibili proprio su una selezione di prodotti ricondizionati, per lo più di tipo di tecnologico, con sconti extra fino al 50%.

Si tratta quindi di un’ottima occasione per ottenere il massimo dalla vostra spesa, valida probabilmente fino a esaurimento scorte, motivo per cui suggeriamo caldamente di scoprire l’intera selezione prodotti sulla pagina promozionale dedicata. Tra gli articoli tech più rilevanti, nonché quelli con lo sconto maggiore, spiccano alcuni smartphone Apple, come il compatto iPhone SE del 2020 e i più recenti iPhone 11 Pro e iPhone 13 Pro.

Se prendiamo in esame l’iPhone SE del 2020 citato pocanzi, occorrono oltre 300 euro per acquistare la versione più economica, ossia quella da 64GB. eBay propone il ricondizionato da 128GB a circa 220 euro, con un risparmio evidente rispetto al nuovo, avvalorato dal fatto che lo smartphone (così come gli altri prodotti) ricevono rigorosi processi di ricondizionamento prima della vendita, sostituendo eventuali componenti difettosi per poi verificarne il corretto funzionamento, il tutto accompagnato da un processo di pulizia e ispezione al fine di rendere il dispositivo pari al nuovo, ove possibile.

Ancora meglio il risparmio sull’iPhone 13 Pro, top di gamma del 2022, visto che il portale lo propone in buone condizioni a soli 881,21€ e, come se non bastasse, parliamo della versione da 256GB, che normalmente costerebbe oggi circa 1.200 euro. Insomma, avrete capito che con questi sconti extra potrete fare degli ottimi affari, godendo ovviamente di una garanzia di 12 mesi e, soprattutto, avere la certezza di acquistare sì dei dispositivi usati, ma puliti e testati per garantirne il corretto funzionamento, non sempre possibile quando invece si acquista l’usato da un privato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

