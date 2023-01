Quale miglior occasione, se non l’inizio di un nuovo anno, per rimettersi in forma? Dopo cenoni, pandori, panettoni e giornate passate in casa, i primi giorni di gennaio sono infatti il momento più propizio per cominciare una dieta e decidere di iniziare a fare attività fisica. Fortunatamente, anche eBay sa che in moltissimi pongono la salute tra gli obiettivi del 2023, e per questo ha deciso di proporre sconti su tantissimi articoli per lo sport!

Una vasta selezione di prodotti per l’attività sportiva è infatti in offerta, con ribassi che arrivano fino al 70%! Che voi siate alla ricerca di abbigliamento da indossare durante l’allenamento, di attrezzi come tapis roulant e ciclette o di accessori come tappetini da yoga o borsoni per la palestra, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e potrete farlo arrivare a casa godendo anche della spedizione gratuita!

Per esempio, il tapis roulant elettrico di marca Your Move, che può fungere anche da walking pad, è disponibile a soli 239,99€ invece di 600,00€; con un ribasso del 60% potrete risparmiare ben 360,00€ su un articolo che vi permetterà di camminare e correre comodamente da casa vostra, e che potrete comandare semplicemente tramite l’orologio Bluetooth incluso!

Se invece preferite sfruttare le giornate invernali per praticare sport all’aperto, potete trovare la giacca da sci Stardust da donna di marca Colmar a 360,00€ al posto di 550,00€, per una percentuale di sconto del 35%! Risparmiando 190,00€ avrete un capo di qualità eccellente, imbottito in piuma naturale e laminato con membrana tecnica traspirante e impermeabile; sarete dunque riparati dal freddo anche nelle situazioni più estreme, e grazie alle maniche ergonomiche regolabili, dotate anche di polsini elasticizzati a prova di neve, godrete del massimo comfort e protezione da ogni intemperia.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcune delle moltissime offerte sulle attrezzature sportive disponibili su eBay, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprirle tutte. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve, così come le scorte disponibili di alcuni degli articoli!

